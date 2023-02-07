Американский политик ответил на призыв Мельника передать Киеву истребители
Американский политик Янг назвал Мельника военным преступником после слов об истребителях
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник — военный преступник, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Но худшими военными преступниками, на сегодняшний день, являются должностные лица исполнительной власти США, которые начали незаконную прокси-войну против России в 2014 году или ранее. А также миллиардеры, которые поставили их на эти влиятельные посты", — добавил он он.
Ранее в интервью немецкой газете Welt Андрей Мельник призвал страны Запада поставить Киеву боевые самолеты, а также заявил о необходимости создать на Украине военно-морской флот.
Янг уже не раз выступал с резкими заявлениями. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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