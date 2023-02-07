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Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России

Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России - РИА Новости, 07.02.2023

Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России

Доплаты для медиков, введённые с 1 января президентом страны Владимиром Путиным, распространяются на новые регионы, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:02

2023-02-07T15:02

2023-02-07T15:04

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здоровье - общество

россия

владимир путин

виктор фисенко

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доплаты для медиков, введённые с 1 января президентом страны Владимиром Путиным, распространяются на новые регионы, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html

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