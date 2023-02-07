https://ria.ru/20230207/mediki-1850308166.html
Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России
Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России - РИА Новости, 07.02.2023
Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России
Доплаты для медиков, введённые с 1 января президентом страны Владимиром Путиным, распространяются на новые регионы, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:02
2023-02-07T15:02
2023-02-07T15:04
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
виктор фисенко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849891420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d782b08953347817682d2bc793b7e5bf.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доплаты для медиков, введённые с 1 января президентом страны Владимиром Путиным, распространяются на новые регионы, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849891420_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b9eb11b850df7507bb9c56eadb445736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, виктор фисенко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Виктор Фисенко, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
15:02 07.02.2023 (обновлено: 15:04 07.02.2023)
Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России
Минздрав: президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России