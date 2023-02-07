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Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России - РИА Новости, 07.02.2023
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Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России
Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России - РИА Новости, 07.02.2023
Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России
Доплаты для медиков, введённые с 1 января президентом страны Владимиром Путиным, распространяются на новые регионы, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:02
2023-02-07T15:04
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
виктор фисенко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доплаты для медиков, введённые с 1 января президентом страны Владимиром Путиным, распространяются на новые регионы, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, виктор фисенко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Виктор Фисенко, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
15:02 07.02.2023 (обновлено: 15:04 07.02.2023)
 
Президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России

Минздрав: президентские доплаты для медиков распространяются на новые регионы России

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доплаты для медиков, введённые с 1 января президентом страны Владимиром Путиным, распространяются на новые регионы, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"Мы сейчас прорабатываем... программы интегрирования четырёх территорий в нашу программу "Земский врач" и "Земский фельдшер"... также те доплаты, которые определены президентом в конце года, распространяются на территории ", - сказал Фисенко на пленарном заседании в Госдуме.
Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинВиктор ФисенкоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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