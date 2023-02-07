https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html

Лаврову в Мали подарили туарегский меч

Лаврову в Мали подарили туарегский меч - РИА Новости, 07.02.2023

Лаврову в Мали подарили туарегский меч

Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:48

2023-02-07T18:48

2023-02-07T18:50

в мире

мали

россия

сергей лавров

абдулай диоп

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба. Подарок вручал глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Надеюсь, вы запомните этот подарок", - сказал он. "Я буду держать его под рукой", - пошутил Лавров. В ответ российский министр преподнёс коллеге картину с изображением здания МИД России.

https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html

мали

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп