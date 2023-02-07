https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html
Лаврову в Мали подарили туарегский меч
Лаврову в Мали подарили туарегский меч - РИА Новости, 07.02.2023
Лаврову в Мали подарили туарегский меч
Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:48
2023-02-07T18:48
2023-02-07T18:50
в мире
мали
россия
сергей лавров
абдулай диоп
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба. Подарок вручал глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Надеюсь, вы запомните этот подарок", - сказал он. "Я буду держать его под рукой", - пошутил Лавров. В ответ российский министр преподнёс коллеге картину с изображением здания МИД России.
https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп
В мире, Мали, Россия, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
18:48 07.02.2023 (обновлено: 18:50 07.02.2023)
Лаврову в Мали подарили туарегский меч
Главе МИД России Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба