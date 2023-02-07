Рейтинг@Mail.ru
Лаврову в Мали подарили туарегский меч - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html
Лаврову в Мали подарили туарегский меч
Лаврову в Мали подарили туарегский меч - РИА Новости, 07.02.2023
Лаврову в Мали подарили туарегский меч
Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:48
2023-02-07T18:50
в мире
мали
россия
сергей лавров
абдулай диоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850382797_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_631330c6e1f92fa9d334b8ad1ff7d295.jpg
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба. Подарок вручал глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Надеюсь, вы запомните этот подарок", - сказал он. "Я буду держать его под рукой", - пошутил Лавров. В ответ российский министр преподнёс коллеге картину с изображением здания МИД России.
https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html
мали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850382797_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c20b8b2ed861d071426d248f5dc72a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп
В мире, Мали, Россия, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
18:48 07.02.2023 (обновлено: 18:50 07.02.2023)
 
Лаврову в Мали подарили туарегский меч

Главе МИД России Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Читать ria.ru в
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба.
Подарок вручал глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Надеюсь, вы запомните этот подарок", - сказал он.
"Я буду держать его под рукой", - пошутил Лавров.
В ответ российский министр преподнёс коллеге картину с изображением здания МИД России.
Холдинг АЮ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:20
Производитель киргизского виски выпустит подарочную бутылку для Лаврова
 
В миреМалиРоссияСергей ЛавровАбдулай Диоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала