https://ria.ru/20230207/mchs-1850319687.html

Спасатели МЧС России приступили к поисковым работам в Кахраманмараше

Спасатели МЧС России приступили к поисковым работам в Кахраманмараше - РИА Новости, 07.02.2023

Спасатели МЧС России приступили к поисковым работам в Кахраманмараше

Спасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам в турецком Кахраманмараше, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:29

2023-02-07T15:29

2023-02-07T15:33

россия

кахраманмараш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам в турецком Кахраманмараше, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Российские спасатели оперативно прибыли в наиболее пострадавший и труднодоступный район турецкой провинции Кахраманмараш и приступили к проведению поисково-спасательных работ", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что это стало возможным благодаря оснащению аэромобильной группировки МЧС России всем необходимым оборудованием, в том числе высокопроходимым автотранспортом."Спасатели осуществляют обследование и разборы завалов разрушенных зданий в зоне ЧС. Специалисты МЧС используют аварийно-спасательный инструмент, предназначенный для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

россия

кахраманмараш

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россия, кахраманмараш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии