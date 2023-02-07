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Отсидевший в США Мартышев может вернуться в Россию в четверг - РИА Новости, 07.02.2023
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Отсидевший в США Мартышев может вернуться в Россию в четверг
Отсидевший в США Мартышев может вернуться в Россию в четверг - РИА Новости, 07.02.2023
Отсидевший в США Мартышев может вернуться в Россию в четверг
Гражданин РФ Юрий Мартышев, отсидевший в США за киберпреступления, может в четверг вернуться на родину, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:37
2023-02-07T20:37
сша
юрий мартышев
россия
джорджия
алексей тарасов
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Гражданин РФ Юрий Мартышев, отсидевший в США за киберпреступления, может в четверг вернуться на родину, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов."Если все будет хорошо, то к четвергу на этой неделе Юрий будет дома со своей семьей", - сказал собеседник агентства.Он ожидает, что Мартышева во вторник отпустят из изолятора в штате Джорджия и посадят на рейс в столицу Катара Доху, откуда он вылетит в Москву.Мартышев в 2017 году был экстрадирован из Латвии в США, где его судили по делу о кибермошенничестве. В обмен на признание вины суд согласился снять с россиянина часть обвинений и приговорил к шести с половиной годам тюрьмы. Отбывать наказание он закончил в конце декабря.
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сша, юрий мартышев, россия, джорджия, алексей тарасов
США, Юрий Мартышев, Россия, Джорджия, Алексей Тарасов
20:37 07.02.2023
 
Отсидевший в США Мартышев может вернуться в Россию в четверг

Адвокат сообщил, что отсидевший в США Юрий Мартышев может вернуться в Россию в четверг

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Гражданин РФ Юрий Мартышев, отсидевший в США за киберпреступления, может в четверг вернуться на родину, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.
"Если все будет хорошо, то к четвергу на этой неделе Юрий будет дома со своей семьей", - сказал собеседник агентства.
Он ожидает, что Мартышева во вторник отпустят из изолятора в штате Джорджия и посадят на рейс в столицу Катара Доху, откуда он вылетит в Москву.
Мартышев в 2017 году был экстрадирован из Латвии в США, где его судили по делу о кибермошенничестве. В обмен на признание вины суд согласился снять с россиянина часть обвинений и приговорил к шести с половиной годам тюрьмы. Отбывать наказание он закончил в конце декабря.
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Россия и США обсуждают обмен заключенными в рамках спецканалов
 
СШАЮрий МартышевРоссияДжорджияАлексей Тарасов
 
 
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