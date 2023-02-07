https://ria.ru/20230207/marinka-1850208936.html
Пушилин заявил о "хороших сигналах" из Марьинки
Пушилин заявил о "хороших сигналах" из Марьинки - РИА Новости, 07.02.2023
Пушилин заявил о "хороших сигналах" из Марьинки
Российские подразделения продолжают освобождение Марьинки, "поступают хорошие сигналы", однако Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы, РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:46
2023-02-07T10:46
2023-02-07T11:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
марьинка (донецкая область)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения продолжают освобождение Марьинки, "поступают хорошие сигналы", однако Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По Марьинке тоже поступают хорошие сигналы, освобождается юго-западная часть (города), там, где противник держится. Перемололи тоже уже достаточно большое количество", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". При этом, сообщил он, Киев продолжает перебрасывать резервы в Марьинку и Угледар.Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html
донецкая народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, марьинка (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Марьинка (Донецкая область)
10:46 07.02.2023 (обновлено: 11:04 07.02.2023)
Пушилин заявил о "хороших сигналах" из Марьинки
Пушилин заявил, что российские войска продолжают освобождение Марьинки