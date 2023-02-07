https://ria.ru/20230207/marinka-1850208936.html

Пушилин заявил о "хороших сигналах" из Марьинки

Пушилин заявил о "хороших сигналах" из Марьинки - РИА Новости, 07.02.2023

Пушилин заявил о "хороших сигналах" из Марьинки

Российские подразделения продолжают освобождение Марьинки, "поступают хорошие сигналы", однако Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы, РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:46

2023-02-07T10:46

2023-02-07T11:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

марьинка (донецкая область)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения продолжают освобождение Марьинки, "поступают хорошие сигналы", однако Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По Марьинке тоже поступают хорошие сигналы, освобождается юго-западная часть (города), там, где противник держится. Перемололи тоже уже достаточно большое количество", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". При этом, сообщил он, Киев продолжает перебрасывать резервы в Марьинку и Угледар.Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html

донецкая народная республика

россия

марьинка (донецкая область)

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, марьинка (донецкая область)