СБУ вызвала жену Медведчука на допрос в качестве подозреваемой
СБУ вызвала жену Медведчука Оксану Марченко на допрос в качестве подозреваемой
Оксана Марченко
Оксана Марченко. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко на допрос в качестве подозреваемой, следует из текста повестки, опубликованной во вторник на сайте генпрокуратуры Украины.
В тексте документа указывается, что Марченко вызывается на допрос в Ивано-Франковское управление СБУ 14 февраля 2023 года в качестве подозреваемой.
Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
В конце ноября агентство "РБК-Украина" сообщало, что Марченко находится в России, ее якобы видели в Ялте вместе с мужем.