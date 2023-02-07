https://ria.ru/20230207/marchenko-1850331044.html

СБУ вызвала жену Медведчука на допрос в качестве подозреваемой

СБУ вызвала жену Медведчука на допрос в качестве подозреваемой - РИА Новости, 07.02.2023

СБУ вызвала жену Медведчука на допрос в качестве подозреваемой

Служба безопасности Украины вызвала жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко на допрос в качестве подозреваемой, следует из текста повестки, РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:05

2023-02-07T16:05

2023-02-07T16:05

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служба безопасности украины

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко на допрос в качестве подозреваемой, следует из текста повестки, опубликованной во вторник на сайте генпрокуратуры Украины. В тексте документа указывается, что Марченко вызывается на допрос в Ивано-Франковское управление СБУ 14 февраля 2023 года в качестве подозреваемой. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена. В конце ноября агентство "РБК-Украина" сообщало, что Марченко находится в России, ее якобы видели в Ялте вместе с мужем.

https://ria.ru/20230207/marchenko-1850237294.html

https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847493078.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, виктор медведчук, оксана марченко, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины