В МИД Мали назвали причину военно-технического сотрудничества с Россией
Глава МИД Мали Диоп: страна обратилась к России из-за того, что Франция не смогла помочь
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией началось по инициативе Мали, поскольку Франция не смогла предоставить надежной поддержки армии.
"Наше военно-техническое сотрудничество с РФ осуществляется на основании просьбы малийской стороны... Нам необходимо повысить нашу боеспособность, особенно в сфере авиации, и Россия отвечает на этот наш запрос. Мали готова к сотрудничеству с другими странами, которые могут его оказать, потому что Россия предоставила помощь своевременно и эффективно. Оборудование уже здесь, на балансе нашего бюджета. Это сотрудничество выгодно для обеих сторон", - сказал он в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Что касается Франции, мы бы предпочитали сотрудничать с Россией, потому что это она принесла в нашу страну мир. Сотрудничество с Францией не отвечало нашим запросам", - отметил министр.
"У нашего государства нет информации о расследовании в отношении ЧВК "Вагнер" со стороны экспертов ООН, но мы можем заверить, что соблюдение прав человека является частью ответственности нашего правительства", - добавил глава МИД Мали.
Он подчеркнул, что права человека должны перестать быть инструментом в политизации и дестабилизации страны со стороны тех, кто хочет для Мали плохого.
В конце января США ввели санкции против структур и физических лиц, связанных с группой "Вагнер". Власти США обвиняют ее в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что обвинения в адрес Москвы по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, РФ объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. Глава МИД Мали также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.