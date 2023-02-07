https://ria.ru/20230207/mali-1850352434.html

В МИД Мали назвали причину военно-технического сотрудничества с Россией

В МИД Мали назвали причину военно-технического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.02.2023

В МИД Мали назвали причину военно-технического сотрудничества с Россией

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией началось по инициативе Мали, поскольку Франция не смогла предоставить... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:22

2023-02-07T17:22

2023-02-07T17:22

россия

мали

франция

сергей лавров

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в мире

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией началось по инициативе Мали, поскольку Франция не смогла предоставить надежной поддержки армии. "Наше военно-техническое сотрудничество с РФ осуществляется на основании просьбы малийской стороны... Нам необходимо повысить нашу боеспособность, особенно в сфере авиации, и Россия отвечает на этот наш запрос. Мали готова к сотрудничеству с другими странами, которые могут его оказать, потому что Россия предоставила помощь своевременно и эффективно. Оборудование уже здесь, на балансе нашего бюджета. Это сотрудничество выгодно для обеих сторон", - сказал он в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Что касается Франции, мы бы предпочитали сотрудничать с Россией, потому что это она принесла в нашу страну мир. Сотрудничество с Францией не отвечало нашим запросам", - отметил министр. "У нашего государства нет информации о расследовании в отношении ЧВК "Вагнер" со стороны экспертов ООН, но мы можем заверить, что соблюдение прав человека является частью ответственности нашего правительства", - добавил глава МИД Мали. Он подчеркнул, что права человека должны перестать быть инструментом в политизации и дестабилизации страны со стороны тех, кто хочет для Мали плохого. В конце января США ввели санкции против структур и физических лиц, связанных с группой "Вагнер". Власти США обвиняют ее в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что обвинения в адрес Москвы по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, РФ объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. Глава МИД Мали также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html

https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мали, франция, сергей лавров, абдулай диоп, оон, в мире