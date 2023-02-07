https://ria.ru/20230207/mali-1850193207.html

Лавров во время визита в Мали обсудит военные связи Москвы и Бамако

Лавров во время визита в Мали обсудит военные связи Москвы и Бамако - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров во время визита в Мали обсудит военные связи Москвы и Бамако

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали обсудит укрепление военных и военно-технических связей Москвы и Бамако, заявили во вторник в МИД... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:49

2023-02-07T09:49

2023-02-07T10:08

в мире

мали

россия

украина

бамако

сергей лавров

абдулай диоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали обсудит укрепление военных и военно-технических связей Москвы и Бамако, заявили во вторник в МИД РФ.Лавров прибыл в Мали после визита в Ирак. В Бамако запланированы его встречи с президентом страны Ассими Гоитой и главой МИД Абдулаем Диопом."Предполагается рассмотреть вопросы дальнейшего укрепления военных и военно-технических связей, обучения малийских специалистов в вузах Минобороны и МВД России, продвижения взаимодействия по линии правоохранительных органов и в сфере антитеррора", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что стороны также обсудят организацию очередного заседания российско-малийской Рабочей группы по противодействию терроризму и оргпреступности."Благодаря российской помощи, в том числе поставкам авиатехники, малийской армии удалось существенно нарастить боевые возможности в противостоянии террористической угрозе", - добавили в МИД.Лавров также обсудит практические аспекты предстоящих поставок в страну российских удобрений, пшеницы и нефтепродуктов, заявили во вторник в МИД РФ."Особый акцент будет сделан на тематике расширения российско-малийской кооперации в торгово-экономической и инвестиционной сферах, активизации взаимодействия в таких перспективных областях, как освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство", - говорится в сообщении МИД."Намечено определить конкретные пути увеличения двустороннего товарооборота, объемы которого, несмотря на положительную динамику, не соответствуют имеющемуся потенциалу. Отдельной темой переговоров станут практические аспекты предстоящих поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов", - добавили в министерстве.Кроме того, в МИД отметили, что на переговорах в Бамако "планируется обстоятельный обмен мнениями по международной и африканской проблематике с акцентом на события вокруг Украины, урегулирование кризисных ситуаций и борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле и Западной Африке".

https://ria.ru/20230203/lavrov-1849463131.html

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html

https://ria.ru/20221122/mali-1833230984.html

мали

россия

украина

бамако

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, россия, украина, бамако, сергей лавров, абдулай диоп