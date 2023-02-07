https://ria.ru/20230207/makeevka-1850411510.html

ВСУ обстреляли Макеевку

ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 07.02.2023

ВСУ обстреляли Макеевку

Украинские войска во вторник в 19.40 выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:29

2023-02-07T20:29

2023-02-07T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.40 выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина