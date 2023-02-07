https://ria.ru/20230207/makeevka-1850411510.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 07.02.2023
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска во вторник в 19.40 выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:29
2023-02-07T20:29
2023-02-07T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.40 выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина