https://ria.ru/20230207/makeevka-1850190360.html
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:31
2023-02-07T09:31
2023-02-07T09:31
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230207/donbass-1850184199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра