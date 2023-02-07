https://ria.ru/20230207/makeevka-1850190360.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:31

2023-02-07T09:31

2023-02-07T09:31

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230207/donbass-1850184199.html

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс