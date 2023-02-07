https://ria.ru/20230207/lvov-1850172103.html

В США рассказали, что Россия хочет от Западной Украины

В США рассказали, что Россия хочет от Западной Украины - РИА Новости, 07.02.2023

В США рассказали, что Россия хочет от Западной Украины

России не нужна территории всей Украины, ее задача состоит в демилитаризации и денацификации, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T05:14

2023-02-07T05:14

2023-02-07T05:59

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. России не нужна территории всей Украины, ее задача состоит в демилитаризации и денацификации, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в Twitter.В ответ на публикацию пользователя BurningBrightLiberty, который назвал Россией не только бывшие территории Украины — Крым и Донбасс, — но и всю ее оставшуюся часть, Янг ответил, что согласен с первым и вторым пунктами, однако отметил, что Москве "едва ли нужна Западная Украина, включая Львов".Кроме того, считает политик, Москва заинтересована в том, чтобы на тех землях никогда не располагались военные НАТО.Янг известен резкими заявлениями в адрес американских властей. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.

https://ria.ru/20230207/melnik-1850168912.html

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в мире, украина, twitter, нато, россия, кентукки