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Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 07.02.2023
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Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании
Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 07.02.2023
Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании, сообщает во вторник пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:00
2023-02-07T19:39
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании, сообщает во вторник пресс-служба белорусского лидера."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании", - говорится в сообщении.Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС.К делегатам ВНС отнесены глава государства, президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества.Собрание не вправе подменять иные государственные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их деятельность. Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в том числе предусмотрены полномочия на принятие стратегических решений, касающихся курса республики.Как указали пресс-службе Лукашенко, в том числе, к полномочиям органа отнесено утверждение основных направлений внутренней и внешней политики страны, военной доктрины, концепции национальной безопасности, программы социально-экономического развития). ВНС наделен правом внесения президенту предложений о проведении республиканского референдума, определения легитимности выборов.По данным пресс-службы, ВНС имеет право принять решение о смещении с должности президента в случае грубого нарушения им конституции либо совершения тяжкого преступления. Орган избирает судей Конституционного и Верховного судов, членов Центризбиркома, а также освобождает их от должности. Устанавливает праздники и памятные даты, вводит чрезвычайное или военное положение, принимает решение о возможности направления военнослужащих за пределы страны для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.Решения ВНС принимаются большинством от полного состава, являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам национальной безопасности. Для обеспечения деятельности ВНС предполагается создать Президиум (постоянно действующий коллегиальный орган для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС) и Секретариат (рабочий орган ВНС). Численность Президиума - 15 человек.Как указали в пресс-службе, председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности. Заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания Президиума ВНС - не реже одного раза в 6 месяцев.
https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850220973.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
19:00 07.02.2023 (обновлено: 19:39 07.02.2023)
 
Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании, сообщает во вторник пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании", - говорится в сообщении.
Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС.
К делегатам ВНС отнесены глава государства, президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:29
Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада
Собрание не вправе подменять иные государственные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их деятельность. Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в том числе предусмотрены полномочия на принятие стратегических решений, касающихся курса республики.
Как указали пресс-службе Лукашенко, в том числе, к полномочиям органа отнесено утверждение основных направлений внутренней и внешней политики страны, военной доктрины, концепции национальной безопасности, программы социально-экономического развития). ВНС наделен правом внесения президенту предложений о проведении республиканского референдума, определения легитимности выборов.
По данным пресс-службы, ВНС имеет право принять решение о смещении с должности президента в случае грубого нарушения им конституции либо совершения тяжкого преступления. Орган избирает судей Конституционного и Верховного судов, членов Центризбиркома, а также освобождает их от должности. Устанавливает праздники и памятные даты, вводит чрезвычайное или военное положение, принимает решение о возможности направления военнослужащих за пределы страны для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.
Решения ВНС принимаются большинством от полного состава, являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам национальной безопасности. Для обеспечения деятельности ВНС предполагается создать Президиум (постоянно действующий коллегиальный орган для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС) и Секретариат (рабочий орган ВНС). Численность Президиума - 15 человек.
Как указали в пресс-службе, председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности. Заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания Президиума ВНС - не реже одного раза в 6 месяцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
6 февраля, 11:50
Лукашенко подписал указ о создании комиссии по возвращению политэмигрантов
 
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