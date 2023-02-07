https://ria.ru/20230207/lukashenko-1850390700.html

Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании

Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 07.02.2023

Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании, сообщает во вторник пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:00

2023-02-07T19:00

2023-02-07T19:39

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:43:3182:1833_1920x0_80_0_0_11edf82ebe771d3dfe80afc347ec9c43.jpg

МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании, сообщает во вторник пресс-служба белорусского лидера."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании", - говорится в сообщении.Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС.К делегатам ВНС отнесены глава государства, президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества.Собрание не вправе подменять иные государственные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их деятельность. Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в том числе предусмотрены полномочия на принятие стратегических решений, касающихся курса республики.Как указали пресс-службе Лукашенко, в том числе, к полномочиям органа отнесено утверждение основных направлений внутренней и внешней политики страны, военной доктрины, концепции национальной безопасности, программы социально-экономического развития). ВНС наделен правом внесения президенту предложений о проведении республиканского референдума, определения легитимности выборов.По данным пресс-службы, ВНС имеет право принять решение о смещении с должности президента в случае грубого нарушения им конституции либо совершения тяжкого преступления. Орган избирает судей Конституционного и Верховного судов, членов Центризбиркома, а также освобождает их от должности. Устанавливает праздники и памятные даты, вводит чрезвычайное или военное положение, принимает решение о возможности направления военнослужащих за пределы страны для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.Решения ВНС принимаются большинством от полного состава, являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам национальной безопасности. Для обеспечения деятельности ВНС предполагается создать Президиум (постоянно действующий коллегиальный орган для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС) и Секретариат (рабочий орган ВНС). Численность Президиума - 15 человек.Как указали в пресс-службе, председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности. Заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания Президиума ВНС - не реже одного раза в 6 месяцев.

https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850220973.html

https://ria.ru/20230206/politemigranty-1849982700.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, белоруссия, в мире