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В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
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В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове
В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове
Минздрав Тульской области открыл горячую линию для родственников пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове, сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:05
2023-02-07T19:59
происшествия
тульская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Минздрав Тульской области открыл горячую линию для родственников пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове, сообщило правительство региона. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли. Как отмечали в спасательном ведомстве, спасены семеро, четыре человека остаются под завалами. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. "Узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области", - сообщило правительство региона. Власти уточнили состояние пострадавших мужчины и ребенка - они госпитализированы в Ефремовскую клиническую районную больницу в состоянии средней степени тяжести.
тульская область
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происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Тульская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
19:05 07.02.2023 (обновлено: 19:59 07.02.2023)
 
В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове

Минздрав Тульской области открыл горячую линию для родных пострадавших при ЧП в Ефремове

© Фото : МЧС РФСпециалисты «горячей линии» МЧС России
Специалисты «горячей линии» МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : МЧС РФ
Специалисты «горячей линии» МЧС России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Минздрав Тульской области открыл горячую линию для родственников пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове, сообщило правительство региона.
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли. Как отмечали в спасательном ведомстве, спасены семеро, четыре человека остаются под завалами. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
"Узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области", - сообщило правительство региона.
Власти уточнили состояние пострадавших мужчины и ребенка - они госпитализированы в Ефремовскую клиническую районную больницу в состоянии средней степени тяжести.
 
ПроисшествияТульская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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