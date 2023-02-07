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В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове

В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023

В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове

Минздрав Тульской области открыл горячую линию для родственников пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове, сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:05

2023-02-07T19:05

2023-02-07T19:59

происшествия

тульская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Минздрав Тульской области открыл горячую линию для родственников пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове, сообщило правительство региона. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли. Как отмечали в спасательном ведомстве, спасены семеро, четыре человека остаются под завалами. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. "Узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области", - сообщило правительство региона. Власти уточнили состояние пострадавших мужчины и ребенка - они госпитализированы в Ефремовскую клиническую районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

тульская область

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове