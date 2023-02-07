https://ria.ru/20230207/lepestok-1850241288.html
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.02.2023
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:22
2023-02-07T12:22
2023-02-07T12:22
специальная военная операция на украине
кировский район
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украина
оон
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. "В Кировском районе Донецка на сброшенной ранее ВФУ (вооруженными формированиями Украины) запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850239465.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850240340.html
кировский район
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В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине ПФМ-1 "Лепесток"