https://ria.ru/20230207/leopard-1850415906.html
Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине
Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине - РИА Новости, 07.02.2023
Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине
Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard первого поколения, сообщается в официальном заявлении на сайте Министерства обороны ФРГ. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:53
2023-02-07T20:53
2023-02-07T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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борис писториус
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard первого поколения, сообщается в официальном заявлении на сайте Министерства обороны ФРГ."Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1 A5 поддерживает Украину в европейском единстве и в тесном сотрудничестве с международными партнерами", — говорится в заявлении.Отмечается, что на политическом уровне это решение приняли еще на прошлой неделе. После этапа согласования его внесли в Министерство экономики и защиты климата, которое выдало немецким военным концернам лицензии на экспорт до 178 танков упомянутой модели. "Сколько боевых танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ", — добавили в министерстве. Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время неанонсированного визита в Киев сообщил о договоренности с несколькими европейскими странами о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 — к началу 2024 года. Позднее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен уточнила, что к поставкам будут причастны Амстердам и Копенгаген.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230203/trofey-1849566065.html
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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, владимир путин, вооруженные силы украины, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
20:53 07.02.2023 (обновлено: 21:38 07.02.2023)
Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине
Минобороны Германии: правительство одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1A5
БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости.
Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard первого поколения, сообщается в официальном заявлении на сайте
Министерства обороны ФРГ.
"Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1 A5 поддерживает Украину в европейском единстве и в тесном сотрудничестве с международными партнерами", — говорится в заявлении.
Отмечается, что на политическом уровне это решение приняли еще на прошлой неделе. После этапа согласования его внесли в Министерство экономики и защиты климата, которое выдало немецким военным концернам лицензии на экспорт до 178 танков упомянутой модели.
"Сколько боевых танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ", — добавили в министерстве.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время неанонсированного визита в Киев сообщил о договоренности с несколькими европейскими странами о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 — к началу 2024 года. Позднее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен уточнила, что к поставкам будут причастны Амстердам и Копенгаген.
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО
заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams
собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.
После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров
подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.