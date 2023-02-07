https://ria.ru/20230207/leopard-1850415906.html

Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине - РИА Новости, 07.02.2023

Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard первого поколения, сообщается в официальном заявлении на сайте Министерства обороны ФРГ. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:53

2023-02-07T20:53

2023-02-07T21:38

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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard первого поколения, сообщается в официальном заявлении на сайте Министерства обороны ФРГ."Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1 A5 поддерживает Украину в европейском единстве и в тесном сотрудничестве с международными партнерами", — говорится в заявлении.Отмечается, что на политическом уровне это решение приняли еще на прошлой неделе. После этапа согласования его внесли в Министерство экономики и защиты климата, которое выдало немецким военным концернам лицензии на экспорт до 178 танков упомянутой модели. "Сколько боевых танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ", — добавили в министерстве. Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время неанонсированного визита в Киев сообщил о договоренности с несколькими европейскими странами о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 — к началу 2024 года. Позднее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен уточнила, что к поставкам будут причастны Амстердам и Копенгаген.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230203/trofey-1849566065.html

https://ria.ru/20230203/tanki-1849461537.html

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