https://ria.ru/20230207/leopard-1850386695.html
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1
Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:54
2023-02-07T18:54
2023-02-07T19:39
специальная военная операция на украине
германия
в мире
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украина
m1 abrams
нато
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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве."Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1", — говорится в публикации.Уточняется, что часть танков должна поступить на Украину уже этим летом, но основные поставки намечены на следующий год.Само решение публично обнародуют вечером 7 февраля, добавило издание.Ранее во вторник Business insider сообщил, что немецкое правительство выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Отмечается, что 88 единиц техники поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html
https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, киев, украина, m1 abrams, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Киев, Украина, M1 Abrams, НАТО
18:54 07.02.2023 (обновлено: 19:39 07.02.2023)
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1
Spiegel: правительство Германии разрешило поставить Украине летом 178 танков Leopard 1
БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости.
Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel
со ссылкой на источники в ведомстве.
"Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1", — говорится в публикации.
Уточняется, что часть танков должна поступить на Украину уже этим летом, но основные поставки намечены на следующий год.
Само решение публично обнародуют вечером 7 февраля, добавило издание.
Ранее во вторник Business insider сообщил, что немецкое правительство выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Отмечается, что 88 единиц техники поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО
заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams
собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.
После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров
подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.