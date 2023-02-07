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СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/leopard-1850386695.html
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1
Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:54
2023-02-07T19:39
специальная военная операция на украине
германия
в мире
киев
украина
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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве."Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1", — говорится в публикации.Уточняется, что часть танков должна поступить на Украину уже этим летом, но основные поставки намечены на следующий год.Само решение публично обнародуют вечером 7 февраля, добавило издание.Ранее во вторник Business insider сообщил, что немецкое правительство выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Отмечается, что 88 единиц техники поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html
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германия, в мире, киев, украина, m1 abrams, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Киев, Украина, M1 Abrams, НАТО
18:54 07.02.2023 (обновлено: 19:39 07.02.2023)
 
СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1

Spiegel: правительство Германии разрешило поставить Украине летом 178 танков Leopard 1

CC BY-SA 3.0 / Seano1 / Немецкий танк Leopard 1A1A1
Немецкий танк Leopard 1A1A1 - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Seano1 /
Немецкий танк Leopard 1A1A1. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве.
"Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1", — говорится в публикации.
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 11:50Специальная военная операция на Украине
СМИ объяснили, почему западные танки не доедут до фронта на Украине
Уточняется, что часть танков должна поступить на Украину уже этим летом, но основные поставки намечены на следующий год.
Само решение публично обнародуют вечером 7 февраля, добавило издание.
Ранее во вторник Business insider сообщил, что немецкое правительство выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Отмечается, что 88 единиц техники поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:00
Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием Германии
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.
После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияВ миреКиевУкраинаM1 AbramsНАТО
 
 
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