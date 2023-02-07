https://ria.ru/20230207/leopard-1850386695.html

СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1

СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1

Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:54

2023-02-07T18:54

2023-02-07T19:39

специальная военная операция на украине

германия

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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве."Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1", — говорится в публикации.Уточняется, что часть танков должна поступить на Украину уже этим летом, но основные поставки намечены на следующий год.Само решение публично обнародуют вечером 7 февраля, добавило издание.Ранее во вторник Business insider сообщил, что немецкое правительство выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Отмечается, что 88 единиц техники поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевским властям Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе Германия планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.После начала спецоперации на Украине США и союзники поставили ВСУ военную помощь на миллиарды долларов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849982835.html

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, киев, украина, m1 abrams, нато