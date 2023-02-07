https://ria.ru/20230207/leopard-1850239098.html

СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1

СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1

Правительство ФРГ выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1, сообщило издание Business insider. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:17

2023-02-07T12:17

2023-02-07T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849568500_0:68:2000:1194_1920x0_80_0_0_69983be158d7406490a3f0ef3aa382c4.jpg

БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1, сообщило издание Business insider. "Компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будет разрешено поставить Украине 187 боевых танков Leopard 1. Такое решение приняло правительство Германии, цифры должны быть обнародованы во вторник", - сообщило издание со ссылкой на собственную информацию. Уточняется, что 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, еще 99 - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Многие танки обветшали и нуждаются в починке, и, как стало известно Business Insider из правительственных кругов, финансирование ремонта еще не обеспечено, этот вопрос будут прорабатывать в ближайшие недели. Ожидается, что первые машины смогут поставить не раньше середины года. Пока неясно, будут ли боеспособны все 187 Leopard 1 или только некоторые, а остальное пустят на запчасти. Ранее газета Sueddeutsche Zeitung писала, что у уже снятых с производства Leopard 1 могут возникнуть проблемы с боеприпасами, поскольку для основных в бундесвере танков Leopard 2, поставки которых были обещаны Украине, используются другие снаряды.

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия