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СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/leopard-1850239098.html
СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1
СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023
СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1
Правительство ФРГ выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1, сообщило издание Business insider. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:17
2023-02-07T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1, сообщило издание Business insider. "Компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будет разрешено поставить Украине 187 боевых танков Leopard 1. Такое решение приняло правительство Германии, цифры должны быть обнародованы во вторник", - сообщило издание со ссылкой на собственную информацию. Уточняется, что 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, еще 99 - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Многие танки обветшали и нуждаются в починке, и, как стало известно Business Insider из правительственных кругов, финансирование ремонта еще не обеспечено, этот вопрос будут прорабатывать в ближайшие недели. Ожидается, что первые машины смогут поставить не раньше середины года. Пока неясно, будут ли боеспособны все 187 Leopard 1 или только некоторые, а остальное пустят на запчасти. Ранее газета Sueddeutsche Zeitung писала, что у уже снятых с производства Leopard 1 могут возникнуть проблемы с боеприпасами, поскольку для основных в бундесвере танков Leopard 2, поставки которых были обещаны Украине, используются другие снаряды.
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в мире, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия
12:17 07.02.2023
 
СМИ: немецким оборонным компаниям разрешат поставить Украине 187 Leopard 1

Business insider: оборонным компаниям ФРГ разрешат поставить Украине 187 танков Leopard 1

© AP Photo / Boris GrdanoskiНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1, сообщило издание Business insider.
"Компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будет разрешено поставить Украине 187 боевых танков Leopard 1. Такое решение приняло правительство Германии, цифры должны быть обнародованы во вторник", - сообщило издание со ссылкой на собственную информацию.
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Уточняется, что 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, еще 99 - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Многие танки обветшали и нуждаются в починке, и, как стало известно Business Insider из правительственных кругов, финансирование ремонта еще не обеспечено, этот вопрос будут прорабатывать в ближайшие недели.
Ожидается, что первые машины смогут поставить не раньше середины года. Пока неясно, будут ли боеспособны все 187 Leopard 1 или только некоторые, а остальное пустят на запчасти.
Ранее газета Sueddeutsche Zeitung писала, что у уже снятых с производства Leopard 1 могут возникнуть проблемы с боеприпасами, поскольку для основных в бундесвере танков Leopard 2, поставки которых были обещаны Украине, используются другие снаряды.
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