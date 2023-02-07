https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html

В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%

В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8% - РИА Новости, 07.02.2023

В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%

В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:55

2023-02-07T14:55

2023-02-07T14:55

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, программа в регионе начала действовать в 2019 году. Ее участники получают на льготных условиях до 10 гектаров земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в размере трех миллионов рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, покупать на грант животных, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства продукции."С начала реализации программы уже 52 участков земли общей площадью порядка 288 гектаров нашли новых владельцев", — отметили в пресс-службе.Как уточнили в обладминистрации, 2023 год не станет исключением в предоставлении жителям всех регионов России ленинградского гектара. Комитет по агропромышленному комплексу объявил о начале прием заявок на грант. В текущем году фермерам могут предоставить до 124 земельных участков в разных районах области. Документы от соискателей принимаются по 7 марта.

https://ria.ru/20230126/podderzhka-1847534707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия