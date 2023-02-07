https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8% - РИА Новости, 07.02.2023
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%
В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:55
2023-02-07T14:55
2023-02-07T14:55
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825383073_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a6a3010b0c73e279aaf62edd6151f4c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, программа в регионе начала действовать в 2019 году. Ее участники получают на льготных условиях до 10 гектаров земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в размере трех миллионов рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, покупать на грант животных, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства продукции."С начала реализации программы уже 52 участков земли общей площадью порядка 288 гектаров нашли новых владельцев", — отметили в пресс-службе.Как уточнили в обладминистрации, 2023 год не станет исключением в предоставлении жителям всех регионов России ленинградского гектара. Комитет по агропромышленному комплексу объявил о начале прием заявок на грант. В текущем году фермерам могут предоставить до 124 земельных участков в разных районах области. Документы от соискателей принимаются по 7 марта.
https://ria.ru/20230126/podderzhka-1847534707.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825383073_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_38b6c95e676b99e96bdf9409fdf8282c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Ленинградская область , Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, программа в регионе начала действовать в 2019 году. Ее участники получают на льготных условиях до 10 гектаров земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в размере трех миллионов рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, покупать на грант животных, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства продукции.
"С начала реализации программы уже 52 участков земли общей площадью порядка 288 гектаров нашли новых владельцев", — отметили в пресс-службе.
Как уточнили в обладминистрации, 2023 год не станет исключением в предоставлении жителям всех регионов России
ленинградского гектара. Комитет по агропромышленному комплексу объявил о начале прием заявок на грант. В текущем году фермерам могут предоставить до 124 земельных участков в разных районах области. Документы от соискателей принимаются по 7 марта.