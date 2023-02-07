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В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8% - РИА Новости, 07.02.2023
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Ленинградская область
https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8% - РИА Новости, 07.02.2023
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%
В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:55
2023-02-07T14:55
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, программа в регионе начала действовать в 2019 году. Ее участники получают на льготных условиях до 10 гектаров земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в размере трех миллионов рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, покупать на грант животных, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства продукции."С начала реализации программы уже 52 участков земли общей площадью порядка 288 гектаров нашли новых владельцев", — отметили в пресс-службе.Как уточнили в обладминистрации, 2023 год не станет исключением в предоставлении жителям всех регионов России ленинградского гектара. Комитет по агропромышленному комплексу объявил о начале прием заявок на грант. В текущем году фермерам могут предоставить до 124 земельных участков в разных районах области. Документы от соискателей принимаются по 7 марта.
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россия
Ленинградская область , Россия
14:55 07.02.2023
 

В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%

© РИА Новости / Виталий ТимкивФермерская продукция
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Фермерская продукция
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года, благодаря программе "Ленинградский гектар", отмечен рост производства фермерской продукции на 9,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, программа в регионе начала действовать в 2019 году. Ее участники получают на льготных условиях до 10 гектаров земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в размере трех миллионов рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, покупать на грант животных, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства продукции.
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"С начала реализации программы уже 52 участков земли общей площадью порядка 288 гектаров нашли новых владельцев", — отметили в пресс-службе.
Как уточнили в обладминистрации, 2023 год не станет исключением в предоставлении жителям всех регионов России ленинградского гектара. Комитет по агропромышленному комплексу объявил о начале прием заявок на грант. В текущем году фермерам могут предоставить до 124 земельных участков в разных районах области. Документы от соискателей принимаются по 7 марта.
 
Ленинградская областьРоссия
 
 
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