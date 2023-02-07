https://ria.ru/20230207/lavrov-1850431832.html

Лавров прибыл в Мавританию

Лавров прибыл в Мавританию - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров прибыл в Мавританию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мавританию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:08

2023-02-07T23:08

2023-02-07T23:08

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мавритания

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африка

сергей лавров

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НУАКШОТ, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мавританию, передает корреспондент РИА Новости. В этой стране у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. Мавритания располагается на Атлантическом побережье северо-западной Африки. Более половины территории страны занимают пустыни Западной Сахары. Прибрежные воды Мавритании изобилуют рыбой, по данным МИД РФ, общие запасы оцениваются примерно в 4-5 млн тонн. Ежегодно в Мавритании вылавливают более 500 тысяч тонн рыбы, примерно половина идет на экспорт, главным образом в Испанию, Италию и Японию. Кроме того, в Мавритании есть крупные залежи железной руды, экспорт горнорудного сектора и морепродуктов составляет львиную долю национального дохода. В преддверии визита Лаврова в МИД РФ напомнили, что специалисты из России ранее принимали участие в геологоразведке месторождений полезных ископаемых на территории Мавритании, создании в этой стране рыбоперерабатывающих предприятий, океанографических исследованиях. На предстоящих переговорах особое внимание будет уделено "развитию сотрудничества в сфере морского рыболовства, в том числе в контексте обеспечения более благоприятных условий работы российских промысловиков в исключительной экономической зоне", добавили в российском министерстве. В МИД ранее также отмечали, что морское рыболовство является одной из успешно развивающихся сфер взаимодействия двух стран. С мая 2003 года действует межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства. Ранее Лавров посетил Ирак и Мали. После визита в Мавританию, министр отправится в Судан.

https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html

https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, мавритания, россия, африка, сергей лавров