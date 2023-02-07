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Официальный курс доллара на среду составил 70,89 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 70,89 рубля - РИА Новости, 07.02.2023
Официальный курс доллара на среду составил 70,89 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 29,33 копейки, до 70,8924 рубля, курс юаня - на 5,16 копейки, до 10,4331 рубля, евро... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:13
2023-02-07T16:13
2023-02-07T16:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 29,33 копейки, до 70,8924 рубля, курс юаня - на 5,16 копейки, до 10,4331 рубля, евро снизился на 12,6 копейки, до 75,9087 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на среду составил 70,89 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 70,89 рубля, евро снизился до 75,91 рубля