https://ria.ru/20230207/kuban-1850163789.html

На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина

На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина - РИА Новости, 07.02.2023

На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина

Следователи завели уголовное дело после госпитализации маленького мальчика с колото-резанными ранами, полученными во время семейного ужина на Кубани, сообщили в РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T01:18

2023-02-07T01:18

2023-02-07T07:40

происшествия

россия

новокубанск

армавир

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после госпитализации маленького мальчика с колото-резанными ранами, полученными во время семейного ужина на Кубани, сообщили в управлении СК РФ по региону. По данным ведомства, в воскресенье вечером из города Новокубанска в лечебное учреждение Армавира был доставлен мальчик с непроникающими колото-резаными повреждениями в области грудной клетки."С целью полного и всестороннего установления обстоятельств получения повреждений мальчиком Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенка (пункт "в" части 2 статьи 115 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что семья с детьми проживает в городе Новокубанске. Предварительно, ребенок был травмирован во время ужина. Родители вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, пострадавший 2019-го года рождения. Семья многодетная и состоит на учете в районной комиссии как неблагополучная. Следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. В ходе расследования также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

https://ria.ru/20230206/proverka-1850159673.html

https://ria.ru/20230206/travmpunkt-1850142644.html

россия

новокубанск

армавир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новокубанск, армавир, следственный комитет россии (ск рф)