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На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина - РИА Новости, 07.02.2023
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На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина
На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина - РИА Новости, 07.02.2023
На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина
Следователи завели уголовное дело после госпитализации маленького мальчика с колото-резанными ранами, полученными во время семейного ужина на Кубани, сообщили в РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T01:18
2023-02-07T07:40
происшествия
россия
новокубанск
армавир
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после госпитализации маленького мальчика с колото-резанными ранами, полученными во время семейного ужина на Кубани, сообщили в управлении СК РФ по региону. По данным ведомства, в воскресенье вечером из города Новокубанска в лечебное учреждение Армавира был доставлен мальчик с непроникающими колото-резаными повреждениями в области грудной клетки."С целью полного и всестороннего установления обстоятельств получения повреждений мальчиком Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенка (пункт "в" части 2 статьи 115 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что семья с детьми проживает в городе Новокубанске. Предварительно, ребенок был травмирован во время ужина. Родители вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, пострадавший 2019-го года рождения. Семья многодетная и состоит на учете в районной комиссии как неблагополучная. Следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. В ходе расследования также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.
https://ria.ru/20230206/proverka-1850159673.html
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россия
новокубанск
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происшествия, россия, новокубанск, армавир, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новокубанск, Армавир, Следственный комитет России (СК РФ)
01:18 07.02.2023 (обновлено: 07:40 07.02.2023)
 
На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина

СК: на Кубани госпитализировали мальчика с колото-резанными ранами после семейного ужина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после госпитализации маленького мальчика с колото-резанными ранами, полученными во время семейного ужина на Кубани, сообщили в управлении СК РФ по региону.
По данным ведомства, в воскресенье вечером из города Новокубанска в лечебное учреждение Армавира был доставлен мальчик с непроникающими колото-резаными повреждениями в области грудной клетки.
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"С целью полного и всестороннего установления обстоятельств получения повреждений мальчиком Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенка (пункт "в" части 2 статьи 115 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Установлено, что семья с детьми проживает в городе Новокубанске. Предварительно, ребенок был травмирован во время ужина. Родители вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, пострадавший 2019-го года рождения. Семья многодетная и состоит на учете в районной комиссии как неблагополучная.
Следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. В ходе расследования также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.
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