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"Голод библейского масштаба": дипломат назвала виновных в кризисе - РИА Новости, 07.02.2023
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"Голод библейского масштаба": дипломат назвала виновных в кризисе
"Голод библейского масштаба": дипломат назвала виновных в кризисе - РИА Новости, 07.02.2023
"Голод библейского масштаба": дипломат назвала виновных в кризисе
ООН последовательно говорила о "голоде библейского масштаба" с 2020 года - нынешний продовольственный кризис связан не с действиями России, а с курсом... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:50
2023-02-07T04:50
в мире
россия
украина
москва
анна евстигнеева
оон
генеральная ассамблея оон
цены на нефть
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ООН, 7 фев - РИА Новости. ООН последовательно говорила о "голоде библейского масштаба" с 2020 года - нынешний продовольственный кризис связан не с действиями России, а с курсом крупнейших экономик и односторонними рестрикциями, заявила в Генассамблее зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. "О "голоде библейских масштабов" ООН последовательно говорит с 2020 года. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что корни современного продовольственного кризиса уходят во времена, предшествующие событиям 2022 года, но некоторые западные государства по-прежнему продолжают голословно обвинять во всем Россию", - сказала Евстигнеева. По ее словам, резко возникший дефицит продовольствия и удобрений в 2022 году носит искусственный характер, "связан с экономическим курсом крупнейших западных экономик, а также с односторонними рестрикциями, подрывающими экспорт сельхозпродукции и энергоносителей, что привело к слому отлаженных цепочек поставок, кризису стоимости жизни". Как отметила Евстигнеева, об этом заявляют все больше стран Глобального Юга. "Не можем обойти стороной упоминающиеся в докладе генсекретаря (ООН) соглашения, заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Продолжают умалчиваться результаты выполнения второго документа о нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений, который также является составной частью предложенных Генсекретарем ООН "пакетных" договоренностей. К сожалению, объясняем это тем, что результатов особо нет", - указала зампостпреда. "На деле же важно осознавать, что рассуждения об угрозах голода и продовольственной безопасности фактически служат экономическим интересам Украины и западных бенефициаров", - добавила она. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. В Москве не раз говорили, что на фоне заявлений о рисках мирового продовольственного кризиса, Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230206/rezultat-1850138652.html
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в мире, россия, украина, москва, анна евстигнеева, оон, генеральная ассамблея оон, цены на нефть
В мире, Россия, Украина, Москва, Анна Евстигнеева, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Цены на нефть
04:50 07.02.2023
 
"Голод библейского масштаба": дипломат назвала виновных в кризисе

Евстигнеева: продовольственный кризис связан с курсом крупнейших экономик и рестрикциями

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкПоля в Херсонской области
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ООН, 7 фев - РИА Новости. ООН последовательно говорила о "голоде библейского масштаба" с 2020 года - нынешний продовольственный кризис связан не с действиями России, а с курсом крупнейших экономик и односторонними рестрикциями, заявила в Генассамблее зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"О "голоде библейских масштабов" ООН последовательно говорит с 2020 года. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что корни современного продовольственного кризиса уходят во времена, предшествующие событиям 2022 года, но некоторые западные государства по-прежнему продолжают голословно обвинять во всем Россию", - сказала Евстигнеева.
На территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений
По ее словам, резко возникший дефицит продовольствия и удобрений в 2022 году носит искусственный характер, "связан с экономическим курсом крупнейших западных экономик, а также с односторонними рестрикциями, подрывающими экспорт сельхозпродукции и энергоносителей, что привело к слому отлаженных цепочек поставок, кризису стоимости жизни". Как отметила Евстигнеева, об этом заявляют все больше стран Глобального Юга.
"Не можем обойти стороной упоминающиеся в докладе генсекретаря (ООН) соглашения, заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Продолжают умалчиваться результаты выполнения второго документа о нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений, который также является составной частью предложенных Генсекретарем ООН "пакетных" договоренностей. К сожалению, объясняем это тем, что результатов особо нет", - указала зампостпреда. "На деле же важно осознавать, что рассуждения об угрозах голода и продовольственной безопасности фактически служат экономическим интересам Украины и западных бенефициаров", - добавила она.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
В Москве не раз говорили, что на фоне заявлений о рисках мирового продовольственного кризиса, Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ООН заявила о важности продления зерновой сделки
 
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