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В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном" - РИА Новости, 07.02.2023
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В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"
В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном" - РИА Новости, 07.02.2023
В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"
Первые два случая заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлены в республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:34
2023-02-07T15:34
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сыктывкар
ухта
республика коми
здоровье - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Первые два случая заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлены в республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. "По данным республиканского управления Роспотребнадзора, этот вариант коронавируса выявлен у одного жителя Сыктывкара и одного жителя Ухты. Оба взрослые", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил состояние заболевших и предполагаемый источник заражения. Ранее в февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что вариант коронавируса "кракен" способен уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.
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сыктывкар
ухта
республика коми
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сыктывкар, ухта, республика коми, здоровье - общество, общество
Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Сыктывкар, Ухта, Республика Коми, Здоровье - Общество, Общество
15:34 07.02.2023
 
В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"

В Республике Коми выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "кракен"

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Первые два случая заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлены в республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"По данным республиканского управления Роспотребнадзора, этот вариант коронавируса выявлен у одного жителя Сыктывкара и одного жителя Ухты. Оба взрослые", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил состояние заболевших и предполагаемый источник заражения.
Ранее в февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что вариант коронавируса "кракен" способен уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.
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Коронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СыктывкарУхтаРеспублика КомиЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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