https://ria.ru/20230207/kraken-1850321809.html
В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"
В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном" - РИА Новости, 07.02.2023
В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"
Первые два случая заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлены в республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:34
2023-02-07T15:34
2023-02-07T15:34
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сыктывкар
ухта
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здоровье - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Первые два случая заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлены в республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. "По данным республиканского управления Роспотребнадзора, этот вариант коронавируса выявлен у одного жителя Сыктывкара и одного жителя Ухты. Оба взрослые", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил состояние заболевших и предполагаемый источник заражения. Ранее в февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что вариант коронавируса "кракен" способен уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
сыктывкар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сыктывкар, ухта, республика коми, здоровье - общество, общество
Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Сыктывкар, Ухта, Республика Коми, Здоровье - Общество, Общество
В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"
В Республике Коми выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "кракен"