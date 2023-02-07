https://ria.ru/20230207/kraken-1850321809.html

В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"

В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном" - РИА Новости, 07.02.2023

В Коми выявили первые два случая заражения "кракеном"

Первые два случая заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлены в республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:34

2023-02-07T15:34

2023-02-07T15:34

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сыктывкар

ухта

республика коми

здоровье - общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Первые два случая заражения вариантом коронавируса "кракен" выявлены в республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. "По данным республиканского управления Роспотребнадзора, этот вариант коронавируса выявлен у одного жителя Сыктывкара и одного жителя Ухты. Оба взрослые", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил состояние заболевших и предполагаемый источник заражения. Ранее в февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что вариант коронавируса "кракен" способен уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

сыктывкар

ухта

республика коми

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сыктывкар, ухта, республика коми, здоровье - общество, общество