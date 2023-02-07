Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу в приморском Дальнегорске
Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу из-за снегопада в приморском Дальнегорске
Косуля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Дальнегорске Приморского края спасли косулю, которая из-за прошедших снегопадов забежала на территорию центральной больницы, а потом и в само медучреждение, сообщает региональное УМВД РФ.
В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что на территории центральной городской больницы бегает косуля. На место отправился наряд ДПС: майор полиции Евгений Литвин и старший лейтенант полиции Андрей Ткаченко.
"Прибыв к больнице, инспекторы обнаружили испуганную косулю, которая из последних сил металась вдоль забора. Полицейские решили вызвать на место сотрудников Госохотнадзора и совместными действиями отловить животное, чтобы перевезти в лес. Поймать косулю удалось далеко не сразу – получилось только тогда, когда она забежала в здание поликлиники", - говорится в сообщении.
Спасатели осмотрели животное, и полицейские отвезли его на патрульной машине к лесу. Косулю выпустили подальше от людей.
Это уже второй за последние 10 дней случай спасения косули полицейскими в Приморье: 30 января УМВД сообщало, что в Кавалеровском районе животное убегало от собак и застряло в заборе больницы. Тогда сотрудники ППС и охотнадзора вытащили косулю, ночь она провела у ветврачей, а после ее выпустили в лес.
Ранее Приморье накрыли аномальные морозы, а до этого прошел трехдневный снегопад. Из-за твердого наста и глубокого снега копытные стали чаще выходить к населенным пунктам и на дороги. В муниципалитетах, больше всего пострадавших от снежного циклона, - в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальных округах, в Дальнегорском городском округе, - до 28 февраля запретили охоту. В этих районах охотнадзор ведет подкормку диких животных.