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Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу в приморском Дальнегорске - РИА Новости, 07.02.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230207/kosulya-1850167287.html
Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу в приморском Дальнегорске
Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу в приморском Дальнегорске - РИА Новости, 07.02.2023
Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу в приморском Дальнегорске
Полицейские в Дальнегорске Приморского края спасли косулю, которая из-за прошедших снегопадов забежала на территорию центральной больницы, а потом и в само... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T02:39
2023-02-07T02:39
хорошие новости
происшествия
россия
приморский край
дальнегорск
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Дальнегорске Приморского края спасли косулю, которая из-за прошедших снегопадов забежала на территорию центральной больницы, а потом и в само медучреждение, сообщает региональное УМВД РФ. В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что на территории центральной городской больницы бегает косуля. На место отправился наряд ДПС: майор полиции Евгений Литвин и старший лейтенант полиции Андрей Ткаченко. "Прибыв к больнице, инспекторы обнаружили испуганную косулю, которая из последних сил металась вдоль забора. Полицейские решили вызвать на место сотрудников Госохотнадзора и совместными действиями отловить животное, чтобы перевезти в лес. Поймать косулю удалось далеко не сразу – получилось только тогда, когда она забежала в здание поликлиники", - говорится в сообщении. Спасатели осмотрели животное, и полицейские отвезли его на патрульной машине к лесу. Косулю выпустили подальше от людей. Это уже второй за последние 10 дней случай спасения косули полицейскими в Приморье: 30 января УМВД сообщало, что в Кавалеровском районе животное убегало от собак и застряло в заборе больницы. Тогда сотрудники ППС и охотнадзора вытащили косулю, ночь она провела у ветврачей, а после ее выпустили в лес. Ранее Приморье накрыли аномальные морозы, а до этого прошел трехдневный снегопад. Из-за твердого наста и глубокого снега копытные стали чаще выходить к населенным пунктам и на дороги. В муниципалитетах, больше всего пострадавших от снежного циклона, - в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальных округах, в Дальнегорском городском округе, - до 28 февраля запретили охоту. В этих районах охотнадзор ведет подкормку диких животных.
https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html
https://ria.ru/20230130/kosulya-1848289519.html
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происшествия, россия, приморский край, дальнегорск
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Приморский край, Дальнегорск
02:39 07.02.2023
 
Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу в приморском Дальнегорске

Полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу из-за снегопада в приморском Дальнегорске

© РИА Новости / Владимир АстапковичКосуля
Косуля - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Косуля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Дальнегорске Приморского края спасли косулю, которая из-за прошедших снегопадов забежала на территорию центральной больницы, а потом и в само медучреждение, сообщает региональное УМВД РФ.
В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что на территории центральной городской больницы бегает косуля. На место отправился наряд ДПС: майор полиции Евгений Литвин и старший лейтенант полиции Андрей Ткаченко.
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"Прибыв к больнице, инспекторы обнаружили испуганную косулю, которая из последних сил металась вдоль забора. Полицейские решили вызвать на место сотрудников Госохотнадзора и совместными действиями отловить животное, чтобы перевезти в лес. Поймать косулю удалось далеко не сразу – получилось только тогда, когда она забежала в здание поликлиники", - говорится в сообщении.
Спасатели осмотрели животное, и полицейские отвезли его на патрульной машине к лесу. Косулю выпустили подальше от людей.
Это уже второй за последние 10 дней случай спасения косули полицейскими в Приморье: 30 января УМВД сообщало, что в Кавалеровском районе животное убегало от собак и застряло в заборе больницы. Тогда сотрудники ППС и охотнадзора вытащили косулю, ночь она провела у ветврачей, а после ее выпустили в лес.
Ранее Приморье накрыли аномальные морозы, а до этого прошел трехдневный снегопад. Из-за твердого наста и глубокого снега копытные стали чаще выходить к населенным пунктам и на дороги. В муниципалитетах, больше всего пострадавших от снежного циклона, - в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальных округах, в Дальнегорском городском округе, - до 28 февраля запретили охоту. В этих районах охотнадзор ведет подкормку диких животных.
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