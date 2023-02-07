https://ria.ru/20230207/korrespondenty-1850168352.html

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями боя с украинским спецназом

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями боя с украинским спецназом - РИА Новости, 07.02.2023

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями боя с украинским спецназом

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями фланговой атаки украинского спецназа, который безуспешно попытался помочь ВСУ удержать контроль над частью села... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:07

2023-02-07T03:07

2023-02-07T03:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

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СВАТОВО (ЛНР), 7 фев — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями фланговой атаки украинского спецназа, который безуспешно попытался помочь ВСУ удержать контроль над частью села Новоселовское в Луганской Народной Республике. Украинские силовики в течение двух месяцев пытаются захватить Новоселовское, их поползновения оканчиваются провалом. Но ВСУ удавалось удерживать под контролем несколько домов на окраине села. Российские мотострелки выдвинулись на штурм, который осложнялся тем, что практически все здания разрушены и оборона строилась вокруг подвалов. Продвигаясь вперед, солдаты встретили ожесточенное сопротивление, бои шли на расстоянии броска гранаты. Военнослужащие смогли подавить огневую точку противника и продвинулись вперед. Понимая критичность ситуации, киевское командование отправило в Новоселовское отряд спецназа. Они зашли во фланг наступающему российскому подразделению, в результате снова завязался ожесточенный бой.Позиции украинского спецназа удалось быстро обнаружить с помощью квадрокоптера, это позволило корректировать огонь артиллерии. После нескольких близких разрывов спецназ отошел к ангарам на окраине поселка, туда перенацелили огонь артиллерии. Вскоре у ВСУ появились раненые и убитые, им пришлось вызывать БТР для эвакуации. Сражение продолжалось до самого вечера. На поле боя остались тела украинских военных, которых из-за плотного огня не смогли забрать.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230207/naemniki-1850163645.html

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безопасность, россия, луганская народная республика