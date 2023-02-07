https://ria.ru/20230207/kongressmen-1850171577.html

Конгрессмен призвал КНР побудить Россию прекратить спецоперацию

Конгрессмен призвал КНР побудить Россию прекратить спецоперацию - РИА Новости, 07.02.2023

Конгрессмен призвал КНР побудить Россию прекратить спецоперацию

Китаю следует побудить Россию прекратить специальную военную операцию на Украине, если Пекин заинтересован в том, чтобы урегулировать инцидент с китайским... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T04:56

2023-02-07T04:56

2023-02-07T04:56

в мире

сша

китай

россия

джо байден

ллойд остин

энтони блинкен

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Китаю следует побудить Россию прекратить специальную военную операцию на Украине, если Пекин заинтересован в том, чтобы урегулировать инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США, заявил в понедельник сенатор Роб Портман (республиканец от штата Огайо). "Существует столь много сфер, в которых мы и Китай должны совместно проговорить вопросы. Мое мнение состоит в том, что, если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, то самым простым решением для них, которое попросту изменит динамику, будет сказать России, чтобы та остановилась. Это было бы так логично", - сказал Портман, выступая на конференции Коалиции за глобальное лидерство США. Как отметил конгрессмен, Вашингтон удовлетворил бы расклад, при котором Пекин не стал бы отправлять Украине оружие или каким-либо иным образом "занял ее сторону", но лишь обратился бы к Москве с призывом прекратить спецоперацию. Министр обороны США Ллойд Остин в минувшую субботу сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили аэростат КНР, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута, а также отметили, что применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией, и Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230207/tramp-1850169779.html

https://ria.ru/20230207/melnik-1850168912.html

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в мире, сша, китай, россия, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, министерство обороны сша