Украина проигрывает конфликт, а США мешают переговорам, пишут СМИ
New York Times: Украина проигрывает конфликт, а США препятствуют переговорам с Россией
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР демонстрирует форму украинского военного
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который проигрывает конфликт, пишет обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл.
"Обе стороны имеют стимул сесть за стол переговоров. Но у администрации (президента США Джо) Байдена другие планы. Там делают ставку на то, что предоставление танков может повысить шансы Украины на победу... но у стратегии Байдена дурная слава - эскалация. После определенного момента, США уже не "помогают" или "советуют" или "поставляют" украинцам... они заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", - пишет обозреватель.
Журналист отмечает, что пока сложно понять, наступил ли момент "замены" Соединенными Штатами Украины в конфликте или когда это может произойти, а также задается вопросами "с кем Россия ведет конфликт - с Украиной или с США?" и "кто начал войну между Россией и Соединенными Штатами?". Он добавляет, что роль США в конфликте "значительно более активная", чем просто реагирование на запросы Украины о помощи.
Кроме того, Украина проигрывает конфликт, считает обозреватель. В частности из-за того, что ситуация стала похожа на бои Первой мировой войны, пишет он, а в подобных конфликтах "имеет тенденцию побеждать... сторона с демографическими и промышленными ресурсами, которая может дольше продержаться".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.