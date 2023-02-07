https://ria.ru/20230207/konflikt-1850418624.html

Украина проигрывает конфликт, а США мешают переговорам, пишут СМИ

Украина проигрывает конфликт, а США мешают переговорам, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Украина проигрывает конфликт, а США мешают переговорам, пишут СМИ

США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:03

2023-02-07T21:03

2023-02-07T21:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

нато

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США, поставляя Украине оружие, обостряют ситуацию вокруг страны, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который проигрывает конфликт, пишет обозреватель газеты New York Times Кристофер Колдуэлл. Журналист отмечает, что пока сложно понять, наступил ли момент "замены" Соединенными Штатами Украины в конфликте или когда это может произойти, а также задается вопросами "с кем Россия ведет конфликт - с Украиной или с США?" и "кто начал войну между Россией и Соединенными Штатами?". Он добавляет, что роль США в конфликте "значительно более активная", чем просто реагирование на запросы Украины о помощи. Кроме того, Украина проигрывает конфликт, считает обозреватель. В частности из-за того, что ситуация стала похожа на бои Первой мировой войны, пишет он, а в подобных конфликтах "имеет тенденцию побеждать... сторона с демографическими и промышленными ресурсами, которая может дольше продержаться". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, нато