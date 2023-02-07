https://ria.ru/20230207/konflikt-1850345665.html

Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник

Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2023

Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник

Конфликт между пятиклассницами, который закончился поножовщиной в подмосковной школе, мог произойти из-за мальчика, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:53

2023-02-07T16:53

2023-02-07T16:53

россия

химки

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Конфликт между пятиклассницами, который закончился поножовщиной в подмосковной школе, мог произойти из-за мальчика, сообщил РИА Новости информированный источник. "По одной из предварительных версий, конфликт между девочками мог произойти из-за мальчика. Это сейчас проверяется", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. По данным регионального Минздрава, ребенок в тяжелом состоянии. Подмосковный главк СК РФ возбудил сразу два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности. Как пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

https://ria.ru/20230207/postradavshaya-1850322591.html

россия

химки

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, химки, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)