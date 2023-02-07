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Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2023
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Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник
Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2023
Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник
Конфликт между пятиклассницами, который закончился поножовщиной в подмосковной школе, мог произойти из-за мальчика, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:53
2023-02-07T16:53
россия
химки
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Конфликт между пятиклассницами, который закончился поножовщиной в подмосковной школе, мог произойти из-за мальчика, сообщил РИА Новости информированный источник. "По одной из предварительных версий, конфликт между девочками мог произойти из-за мальчика. Это сейчас проверяется", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. По данным регионального Минздрава, ребенок в тяжелом состоянии. Подмосковный главк СК РФ возбудил сразу два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности. Как пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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химки
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россия, химки, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Россия, Химки, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
16:53 07.02.2023
 
Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник

По предварительной версии, поножовщина в школе в Химках могла произойти из-за ревности

© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Конфликт между пятиклассницами, который закончился поножовщиной в подмосковной школе, мог произойти из-за мальчика, сообщил РИА Новости информированный источник.
"По одной из предварительных версий, конфликт между девочками мог произойти из-за мальчика. Это сейчас проверяется", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали.
По данным регионального Минздрава, ребенок в тяжелом состоянии. Подмосковный главк СК РФ возбудил сразу два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности.
Как пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:36
Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии
 
РоссияХимкиПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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