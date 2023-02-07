https://ria.ru/20230207/konflikt-1850345665.html
Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник
Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2023
Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник
Конфликт между пятиклассницами, который закончился поножовщиной в подмосковной школе, мог произойти из-за мальчика, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:53
2023-02-07T16:53
2023-02-07T16:53
россия
химки
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850323802_0:115:898:620_1920x0_80_0_0_ad5807b5aa49e1bf8de6952e16989c29.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Конфликт между пятиклассницами, который закончился поножовщиной в подмосковной школе, мог произойти из-за мальчика, сообщил РИА Новости информированный источник. "По одной из предварительных версий, конфликт между девочками мог произойти из-за мальчика. Это сейчас проверяется", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. По данным регионального Минздрава, ребенок в тяжелом состоянии. Подмосковный главк СК РФ возбудил сразу два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности. Как пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
https://ria.ru/20230207/postradavshaya-1850322591.html
россия
химки
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850323802_0:31:898:705_1920x0_80_0_0_f16d32ac98c382b13ae70b38a904e6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, химки, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Россия, Химки, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Конфликт в школе в Химках мог произойти из-за ревности, сообщил источник
По предварительной версии, поножовщина в школе в Химках могла произойти из-за ревности