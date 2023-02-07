https://ria.ru/20230207/kmsp-1850196391.html

КМСП: лимит льготной программы инвесткредитования МСБ увеличили вдвое

КМСП: лимит льготной программы инвесткредитования МСБ увеличили вдвое - РИА Новости, 07.02.2023

КМСП: лимит льготной программы инвесткредитования МСБ увеличили вдвое

Корпорация МСП (КМСП), Минэкономразвития и Банк России приняли решение об увеличении вдвое до 100 миллиардов рублей лимита совместной программы инвестиционного... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:02

2023-02-07T10:02

2023-02-07T20:24

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП), Минэкономразвития и Банк России приняли решение об увеличении вдвое до 100 миллиардов рублей лимита совместной программы инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении КМСП.Уточняется, что до конца 2023 года кредиты на инвестиционные цели в рамках лимита будут доступны среднему и малому бизнесу под 2,5% и 4% годовых соответственно. Льготные ставки стали возможны благодаря совмещению двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и "1764" (Минэкономразвития). Кредитные организации фондирует Банк России."Ранее программа была направлена на поддержку трех отраслей: обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, а также гостиниц. Теперь добавлены приоритетные отрасли для совмещения программ льготного кредитования: это профессиональная, научная и техническая деятельность — ОКВЭД 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний — ОКВЭД 71, исключение для подкода, связанного с застройщиками", — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в текущем году один из акцентов при кредитовании МСБ сделан именно на стимулирование инвестиционной активности, создание и модернизацию производств, что поможет обеспечить импортозамещение и повысить занятость."В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это получается сделать при совмещении программы 1764 и ПСК, где Корпорация выступает оператором", - рассказал Исаеич, слова которого приводятся в сообщении.Для помощи бизнесу в структурировании инвестпроектов и коммуникации с банками при получении кредита действует специальный Центр поддержки инвестиционного кредитования, созданный Корпорацией МСП в ответ на запросы предпринимателей. По словам Исаевича, в 2023 году Корпорация на базе этого центра будет помогать "под ключ упаковывать" инвестпроекты МСП от 50 миллионов рублей и сопровождать их до момента получения кредита.Программа льготного кредитования была запущена в августе прошлого года и реализуется в соответствии с нацпроектом по поддержке МСП. За это время свыше 450 инвестпроектов малого и среднего бизнеса получили кредиты на общую сумму свыше 38 миллиардов рублей. Благодаря этой поддержке более 300 компаний уже начали реализацию своих инвестпроектов, а ряд предприятий начнут ее в ближайшее время, отмечают в КМСП.Помимо инвесткредитования, в рамках ПСК выделен лимит в 30 миллиардов рублей для небольших банков, в том числе региональных, которые смогут выдавать малому и среднему бизнесу кредиты как на инвестиционные, так и оборотные цели. Также в ПСК останется возможность финансирования бизнеса, занимающегося подакцизными видами деятельности или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 миллионов рублей.Совет директоров Корпорации МСП под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова скорректировал условия программ льготного кредитования МСП на 2023 год, адаптировав их к целям импортозамещения.Малому и среднему бизнесу сейчас доступно четыре льготных программы кредитования: "1764" (реализуется в рамках нацпроекта МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова); программа для инновационных компаний под 3% годовых (реализуется через дочерний МСП Банк); ПСК (совместный проект Банка России и Корпорации МСП); специальная программа инвесткредитования МСП под 2,5-4%.

https://ria.ru/20230206/podderzhka-1850001169.html

https://ria.ru/20230201/smolensk-1849052167.html

https://ria.ru/20230131/msp-postavschik-1848508461.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

корпорация мсп, экономика