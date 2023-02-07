https://ria.ru/20230207/kitay-1850206520.html
GT: новая провокация США вызовет "стратегический ответ" Китая
GT: новая провокация США вызовет "стратегический ответ" Китая - РИА Новости, 07.02.2023
GT: новая провокация США вызовет "стратегический ответ" Китая
Если США развернут на японских островах близ Тайваня новое вооружение, КНР может дать соответствующий ответ, пишет издание Global Times. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:40
2023-02-07T10:40
2023-02-07T12:09
в мире
сша
китай
япония
нэнси пелоси
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Если США развернут на японских островах близ Тайваня новое вооружение, КНР может дать соответствующий ответ, пишет издание Global Times."Размещение американских ракет в Японии будет представлять угрозу не только для Китая, но и для Северной Кореи и России в регионе. Пекин вправе предпринять стратегические действия в ответ на такой провокационный и опасный акт со стороны США", — отметил китайский военный аналитик Сун Чжунпин.Китайские военные аналитики заявили изданию Global Times, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, это будет означать его намерение еще больше подорвать мир и безопасность и фактическое планирование военных интервенций, чтобы в будущем нарушить процесс воссоединения Китая.Тем не менее Япония должна понимать, что США используют ее в качестве операционной базы, сказал Сун Чжунпин. "Если американские войска и Силы самообороны Японии вмешаются в тайваньский вопрос, то военные объекты, с которых будут совершаться нападения на китайскую землю, обязательно встретят решительные контратаки со стороны Китая", — добавил он.Ранее стало известно, что США и Япония ведут переговоры по переброске на некоторые японские острова вблизи Тайваня ракет средней дальности, крылатых ракет "Томагавк" и гиперзвукового оружия большой дальности под предлогом "обороны".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230202/makkarti-1849112993.html
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в мире, сша, китай, япония, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Япония, Нэнси Пелоси
10:40 07.02.2023 (обновлено: 12:09 07.02.2023)
GT: новая провокация США вызовет "стратегический ответ" Китая
GT: Китай может дать стратегический ответ, если США разместят ракеты в Японии
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости
. Если США развернут на японских островах близ Тайваня новое вооружение, КНР может дать соответствующий ответ, пишет издание Global Times
.
"Размещение американских ракет в Японии будет представлять угрозу не только для Китая, но и для Северной Кореи и России в регионе. Пекин вправе предпринять стратегические действия в ответ на такой провокационный и опасный акт со стороны США", — отметил китайский военный аналитик Сун Чжунпин.
Китайские военные аналитики заявили изданию Global Times, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, это будет означать его намерение еще больше подорвать мир и безопасность и фактическое планирование военных интервенций, чтобы в будущем нарушить процесс воссоединения Китая.
Тем не менее Япония должна понимать, что США используют ее в качестве операционной базы, сказал Сун Чжунпин. "Если американские войска и Силы самообороны Японии вмешаются в тайваньский вопрос, то военные объекты, с которых будут совершаться нападения на китайскую землю, обязательно встретят решительные контратаки со стороны Китая", — добавил он.
Ранее стало известно, что США и Япония ведут переговоры по переброске на некоторые японские острова вблизи Тайваня ракет средней дальности, крылатых ракет "Томагавк" и гиперзвукового оружия большой дальности под предлогом "обороны".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.