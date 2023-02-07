https://ria.ru/20230207/kino-1850258870.html

Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде

Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде - РИА Новости, 07.02.2023

Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде

Режиссер Егор Абраменко дебютирует в Голливуде. Он снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна"), пишет Deadline. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:42

2023-02-07T13:42

2023-02-07T13:42

культура

новости культуры

голливуд

кино и сериалы

знаменитости

оксана акиньшина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258683_0:103:2864:1714_1920x0_80_0_0_4f8c36deec5949e6069b9ed9b7bd5de8.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Режиссер Егор Абраменко дебютирует в Голливуде. Он снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна"), пишет Deadline.В главной роли – звезда шестого "Крика" Мелисса Баррера. Она сыграет девушку из Сальвадора, которая отправляется в Кентукки к своему жениху. На месте она узнает пугающую тайну, а ее американская мечта оборачивается кошмаром. Сценарист – Уилл Судик ("Мир Дикого Запада"). Продюсируют проект режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз и Рани Крон ("Рассказы из Петли"). Абраменко зрители знают по российскому фильму ужасов "Спутник" с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым. В картине рассказывалось о космонавте, который вернулся на Землю с инопланетным существом, прячущимся в его теле. Производство ленты "God's Country" ("Божья страна") начнется летом.

https://ria.ru/20230202/kino-1849150982.html

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, голливуд, кино и сериалы, знаменитости, оксана акиньшина