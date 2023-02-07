https://ria.ru/20230207/kino-1850258870.html
Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде
Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде - РИА Новости, 07.02.2023
Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде
Режиссер Егор Абраменко дебютирует в Голливуде. Он снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна"), пишет Deadline. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:42
2023-02-07T13:42
2023-02-07T13:42
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Режиссер Егор Абраменко дебютирует в Голливуде. Он снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна"), пишет Deadline.В главной роли – звезда шестого "Крика" Мелисса Баррера. Она сыграет девушку из Сальвадора, которая отправляется в Кентукки к своему жениху. На месте она узнает пугающую тайну, а ее американская мечта оборачивается кошмаром. Сценарист – Уилл Судик ("Мир Дикого Запада"). Продюсируют проект режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз и Рани Крон ("Рассказы из Петли"). Абраменко зрители знают по российскому фильму ужасов "Спутник" с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым. В картине рассказывалось о космонавте, который вернулся на Землю с инопланетным существом, прячущимся в его теле. Производство ленты "God's Country" ("Божья страна") начнется летом.
https://ria.ru/20230202/kino-1849150982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, голливуд, кино и сериалы, знаменитости, оксана акиньшина
Культура, Новости культуры, Голливуд, Кино и сериалы, Знаменитости, Оксана Акиньшина
Российский режиссер снимет хоррор в Голливуде
Российский режиссер Егор Абраменко снимет хоррор в Голливуде
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости.
Режиссер Егор Абраменко дебютирует в Голливуде. Он снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна"), пишет
Deadline.
В главной роли – звезда шестого "Крика" Мелисса Баррера. Она сыграет девушку из Сальвадора, которая отправляется в Кентукки к своему жениху. На месте она узнает пугающую тайну, а ее американская мечта оборачивается кошмаром.
Сценарист – Уилл Судик ("Мир Дикого Запада"). Продюсируют проект режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз и Рани Крон ("Рассказы из Петли").
Абраменко зрители знают по российскому фильму ужасов "Спутник" с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым. В картине рассказывалось о космонавте, который вернулся на Землю с инопланетным существом, прячущимся в его теле.
Производство ленты "God's Country" ("Божья страна") начнется летом.