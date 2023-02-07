https://ria.ru/20230207/kiev-1850394424.html

Члены парламента Нидерландов посетили Киев

Члены парламента Нидерландов посетили Киев - РИА Новости, 07.02.2023

Члены парламента Нидерландов посетили Киев

Делегация Палаты представителей Нидерландов (нижней палаты парламента) посетила с визитом Киев, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:08

2023-02-07T19:08

2023-02-07T19:08

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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Делегация Палаты представителей Нидерландов (нижней палаты парламента) посетила с визитом Киев, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Сообщается, что накануне членов голландского парламента принял замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он поблагодарил Нидерланды за помощь Украине и, как отмечается, попросил предоставить Киеву "больше оружия". Он также обсудил с парламентариями из Нидерландов возможное вступление Украины в ЕС. Это первый визит парламентской делегации Нидерландов в Киев с начала российской спецоперации. В ноябре с визитом Украину посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. В понедельник стало известно, что военная помощь Нидерландов Украине за последние шесть недель достигла 1,07 миллиарда евро. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

https://ria.ru/20230206/sammit-1850155964.html

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850368280.html

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в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, дмитрий песков, нато