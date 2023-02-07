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Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/kherson-1850257531.html
Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона
Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона - РИА Новости, 07.02.2023
Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона
Жителей Херсона, находящегося под контролем киевских властей, силой мобилизуют в ряды украинской армии и отправляют на линию боевого столкновения, заявил врио... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:08
2023-02-07T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
украина
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Жителей Херсона, находящегося под контролем киевских властей, силой мобилизуют в ряды украинской армии и отправляют на линию боевого столкновения, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Они наших ребят силком хватают, силком вручают им повести и потом отправляют их в мясорубку – там, где линия соприкосновения", - сказал он в эфире телерадиокомпании "Таврия". По словам Сальдо, жители Херсона все лучше сознают суть киевской власти и то, что украинцы "воюют не за свою родную землю, а за международный империализм, возглавляют который англосаксы". Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.
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в мире, херсон, херсонская область , украина, владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:08 07.02.2023
 
Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона

Сальдо заявил, что киевские власти насильно мобилизуют жителей Херсона в ряды ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Жителей Херсона, находящегося под контролем киевских властей, силой мобилизуют в ряды украинской армии и отправляют на линию боевого столкновения, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Они наших ребят силком хватают, силком вручают им повести и потом отправляют их в мясорубку – там, где линия соприкосновения", - сказал он в эфире телерадиокомпании "Таврия".
По словам Сальдо, жители Херсона все лучше сознают суть киевской власти и то, что украинцы "воюют не за свою родную землю, а за международный империализм, возглавляют который англосаксы".
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:19Специальная военная операция на Украине
ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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