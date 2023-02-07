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Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона
Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона - РИА Новости, 07.02.2023
Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона
Жителей Херсона, находящегося под контролем киевских властей, силой мобилизуют в ряды украинской армии и отправляют на линию боевого столкновения, заявил врио... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:08
2023-02-07T13:08
2023-02-07T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Жителей Херсона, находящегося под контролем киевских властей, силой мобилизуют в ряды украинской армии и отправляют на линию боевого столкновения, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Они наших ребят силком хватают, силком вручают им повести и потом отправляют их в мясорубку – там, где линия соприкосновения", - сказал он в эфире телерадиокомпании "Таврия". По словам Сальдо, жители Херсона все лучше сознают суть киевской власти и то, что украинцы "воюют не за свою родную землю, а за международный империализм, возглавляют который англосаксы". Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона - город Херсон.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей Херсона
Сальдо заявил, что киевские власти насильно мобилизуют жителей Херсона в ряды ВСУ