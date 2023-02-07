https://ria.ru/20230207/kherson-1850213063.html

Киев начал вывозить ценности из одного из музеев в Херсоне

Киев начал вывозить ценности из одного из музеев в Херсоне - РИА Новости, 07.02.2023

Киев начал вывозить ценности из одного из музеев в Херсоне

Украинская власть вывозит ценности из Херсонского литературного музея, осознавая, что придется оставить город, заявил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:57

2023-02-07T10:57

2023-02-07T12:11

киев

херсон

владимир сальдо

россия

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Украинская власть вывозит ценности из Херсонского литературного музея, осознавая, что придется оставить город, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире местной телерадиокомпании "Таврия"."У меня есть информация, что они начали вывозить ценности из Литературного музея", — сказал он. По словам Сальдо, речь идет, в частности, о картине, на которой изображен вид старого Херсона."Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу", — добавил врио губернатора.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230204/kherson-1849708232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, херсон, владимир сальдо, россия, херсонская область , происшествия