https://ria.ru/20230207/kherson-1850213063.html
Киев начал вывозить ценности из одного из музеев в Херсоне
Киев начал вывозить ценности из одного из музеев в Херсоне - РИА Новости, 07.02.2023
Киев начал вывозить ценности из одного из музеев в Херсоне
Украинская власть вывозит ценности из Херсонского литературного музея, осознавая, что придется оставить город, заявил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:57
2023-02-07T10:57
2023-02-07T12:11
киев
херсон
владимир сальдо
россия
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Украинская власть вывозит ценности из Херсонского литературного музея, осознавая, что придется оставить город, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире местной телерадиокомпании "Таврия"."У меня есть информация, что они начали вывозить ценности из Литературного музея", — сказал он. По словам Сальдо, речь идет, в частности, о картине, на которой изображен вид старого Херсона."Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу", — добавил врио губернатора.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230204/kherson-1849708232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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киев, херсон, владимир сальдо, россия, херсонская область , происшествия
Киев, Херсон, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область , Происшествия
10:57 07.02.2023 (обновлено: 12:11 07.02.2023)
Киев начал вывозить ценности из одного из музеев в Херсоне
Сальдо заявил, что киевский режим вывозит ценности из Литературного музея Херсона