https://ria.ru/20230207/kaliningrad-1850346303.html
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом - РИА Новости, 07.02.2023
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом
Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:21
2023-02-07T18:21
2023-02-07T18:21
туризм
туризм
новости - туризм
калининград
зоопарки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850354756_0:128:1240:826_1920x0_80_0_0_5d8785f139b11c8978055612267ee4c5.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети. "Старушка прожила в зоопарке 28 лет. При жизни обладала тяжелым характером, а после смерти превратилась в настоящее произведение искусства и ценный научный объект", —рассказали в учреждении.Большая часть умерших в зоопарке животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям, но "самые редкие и интересные" превращаются в музейные экспонаты. "Череп горного сибирского козла, жирафа и зебры, конечность тюленя, тигра, носорога и кивсяк в полный рост — вот лишь небольшая часть нашей коллекции. Сейчас мы используем ее во время занятий и просветительских акций. Когда приведем в порядок конференц-зал, сделаем полноценную выставку", — пообещали в учреждении. Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. В настоящее время в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных.
https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1847774323.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850354756_81:0:1182:826_1920x0_80_0_0_d35bd9e7fdfd732802768a9ecca1188e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, калининград, зоопарки
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининград, зоопарки
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон Жужа стал музейным экспонатом
КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости.
Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила
пресс-служба учреждения в соцсети.
"Старушка прожила в зоопарке 28 лет. При жизни обладала тяжелым характером, а после смерти превратилась в настоящее произведение искусства и ценный научный объект", —рассказали в учреждении.
Большая часть умерших в зоопарке животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям, но "самые редкие и интересные" превращаются в музейные экспонаты.
"Череп горного сибирского козла, жирафа и зебры, конечность тюленя, тигра, носорога и кивсяк в полный рост — вот лишь небольшая часть нашей коллекции. Сейчас мы используем ее во время занятий и просветительских акций. Когда приведем в порядок конференц-зал, сделаем полноценную выставку", — пообещали в учреждении.
Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга
(довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. В настоящее время в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных.