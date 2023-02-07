https://ria.ru/20230207/kaliningrad-1850346303.html

В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом

В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом - РИА Новости, 07.02.2023

В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом

Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:21

2023-02-07T18:21

2023-02-07T18:21

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КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети. "Старушка прожила в зоопарке 28 лет. При жизни обладала тяжелым характером, а после смерти превратилась в настоящее произведение искусства и ценный научный объект", —рассказали в учреждении.Большая часть умерших в зоопарке животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям, но "самые редкие и интересные" превращаются в музейные экспонаты. "Череп горного сибирского козла, жирафа и зебры, конечность тюленя, тигра, носорога и кивсяк в полный рост — вот лишь небольшая часть нашей коллекции. Сейчас мы используем ее во время занятий и просветительских акций. Когда приведем в порядок конференц-зал, сделаем полноценную выставку", — пообещали в учреждении. Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. В настоящее время в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных.

https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1847774323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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