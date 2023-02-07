Рейтинг@Mail.ru
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230207/kaliningrad-1850346303.html
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом - РИА Новости, 07.02.2023
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом
Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:21
2023-02-07T18:21
туризм
туризм
новости - туризм
калининград
зоопарки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850354756_0:128:1240:826_1920x0_80_0_0_5d8785f139b11c8978055612267ee4c5.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети. "Старушка прожила в зоопарке 28 лет. При жизни обладала тяжелым характером, а после смерти превратилась в настоящее произведение искусства и ценный научный объект", —рассказали в учреждении.Большая часть умерших в зоопарке животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям, но "самые редкие и интересные" превращаются в музейные экспонаты. "Череп горного сибирского козла, жирафа и зебры, конечность тюленя, тигра, носорога и кивсяк в полный рост — вот лишь небольшая часть нашей коллекции. Сейчас мы используем ее во время занятий и просветительских акций. Когда приведем в порядок конференц-зал, сделаем полноценную выставку", — пообещали в учреждении. Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. В настоящее время в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных.
https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1847774323.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850354756_81:0:1182:826_1920x0_80_0_0_d35bd9e7fdfd732802768a9ecca1188e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, калининград, зоопарки
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининград, зоопарки
18:21 07.02.2023
 
В зоопарке Калининграда умерший от старости питон стал музейным экспонатом

В зоопарке Калининграда умерший от старости питон Жужа стал музейным экспонатом

© Фото : Калининградский зоопарк/ВКонтактеСкелет сетчатого питона Жужи
Скелет сетчатого питона Жужи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Калининградский зоопарк/ВКонтакте
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка сделали экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети.
"Старушка прожила в зоопарке 28 лет. При жизни обладала тяжелым характером, а после смерти превратилась в настоящее произведение искусства и ценный научный объект", —рассказали в учреждении.
Большая часть умерших в зоопарке животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям, но "самые редкие и интересные" превращаются в музейные экспонаты.
"Череп горного сибирского козла, жирафа и зебры, конечность тюленя, тигра, носорога и кивсяк в полный рост — вот лишь небольшая часть нашей коллекции. Сейчас мы используем ее во время занятий и просветительских акций. Когда приведем в порядок конференц-зал, сделаем полноценную выставку", — пообещали в учреждении.
Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. В настоящее время в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных.
Дальневосточный леопард
31 января, 08:00Туризм
Редкие кошки и тайны бабочек. Проверьте свои знания о диких животных
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКалининградзоопарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала