https://ria.ru/20230207/kadyrov-1850246583.html
Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах
Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах - РИА Новости, 07.02.2023
Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах
Глава Чечни Рамзан Кадыров иронически прокомментировал в Telegram-канале слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:39
2023-02-07T12:39
2023-02-07T14:33
рамзан кадыров
политика
чеченская республика (чечня)
россия
мальдивы
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ГРОЗНЫЙ, 7 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров иронически прокомментировал в Telegram-канале слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах. "Только сегодня узнал от дорогого брата, пресс-секретаря Ильмана Вахидова, что некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека", — говорится в подписи к видео.В ролике глава Чечни вместе с Вахидовым находится в своей резиденции. Он пошутил, что это и есть его Мальдивы. "Я нахожусь дома, у меня нет самолетов, вертолетов, у меня есть только машины, оставьте нас в покое. Мы дома, у себя в резиденции работаем", — сказал он. Как отметил Вахидов, некоторые СМИ утверждают, что сейчас публикуются старые материалы с Кадыровым, чтобы скрыть его пребывание за границей."Ну что поделать, есть такие болтуны, которые болтают", — ответил на это глава Чечни. Кадыров ушел в отпуск 12 января, его обязанности возложены на председателя правительства Чечни Муслима Хучиева. Но в социальных сетях Кадырова ежедневно появляются публикации о том, что он проводит совещания и инспекции.
https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845287618.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня), россия, мальдивы
Рамзан Кадыров, Политика, Чеченская республика (Чечня), Россия, Мальдивы
12:39 07.02.2023 (обновлено: 14:33 07.02.2023)
Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах
Кадыров опубликовал видео, на котором высмеял слухи о нахождении на Мальдивах
ГРОЗНЫЙ, 7 фев — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров иронически прокомментировал в Telegram-канале
слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах.
"Только сегодня узнал от дорогого брата, пресс-секретаря Ильмана Вахидова, что некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека", — говорится в подписи к видео.
В ролике глава Чечни вместе с Вахидовым находится в своей резиденции. Он пошутил, что это и есть его Мальдивы.
"Я нахожусь дома, у меня нет самолетов, вертолетов, у меня есть только машины, оставьте нас в покое. Мы дома, у себя в резиденции работаем", — сказал он.
Как отметил Вахидов, некоторые СМИ утверждают, что сейчас публикуются старые материалы с Кадыровым, чтобы скрыть его пребывание за границей.
"Ну что поделать, есть такие болтуны, которые болтают", — ответил на это глава Чечни.
Кадыров ушел в отпуск 12 января, его обязанности возложены на председателя правительства Чечни Муслима Хучиева. Но в социальных сетях Кадырова ежедневно появляются публикации о том, что он проводит совещания и инспекции.