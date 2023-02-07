https://ria.ru/20230207/kadyrov-1850246583.html

Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах

Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах - РИА Новости, 07.02.2023

Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронически прокомментировал в Telegram-канале слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:39

2023-02-07T12:39

2023-02-07T14:33

рамзан кадыров

политика

чеченская республика (чечня)

россия

мальдивы

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ГРОЗНЫЙ, 7 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров иронически прокомментировал в Telegram-канале слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах. "Только сегодня узнал от дорогого брата, пресс-секретаря Ильмана Вахидова, что некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека", — говорится в подписи к видео.В ролике глава Чечни вместе с Вахидовым находится в своей резиденции. Он пошутил, что это и есть его Мальдивы. "Я нахожусь дома, у меня нет самолетов, вертолетов, у меня есть только машины, оставьте нас в покое. Мы дома, у себя в резиденции работаем", — сказал он. Как отметил Вахидов, некоторые СМИ утверждают, что сейчас публикуются старые материалы с Кадыровым, чтобы скрыть его пребывание за границей."Ну что поделать, есть такие болтуны, которые болтают", — ответил на это глава Чечни. Кадыров ушел в отпуск 12 января, его обязанности возложены на председателя правительства Чечни Муслима Хучиева. Но в социальных сетях Кадырова ежедневно появляются публикации о том, что он проводит совещания и инспекции.

https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845287618.html

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мальдивы

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Кирилл Волков

рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня), россия, мальдивы