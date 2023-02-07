Рейтинг@Mail.ru
Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/isk-1850359017.html
Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили
Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили - РИА Новости, 07.02.2023
Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили
Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании "АльфаСтрахование", требовавшей взыскать с аэропорта "Жуковский" около 3,3 миллиарда рублей убытков... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:38
2023-02-07T18:08
аэропорт "жуковский"
альфастрахование
происшествия
жуковский
московская область (подмосковье)
уральские авиалинии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155800/59/1558005937_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_617d7c5c91d94573a192268be08c7e49.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании "АльфаСтрахование", требовавшей взыскать с аэропорта "Жуковский" около 3,3 миллиарда рублей убытков из-за авиапроисшествия, в результате которого самолет "Уральских авиалиний" в 2019 году вскоре после взлета совершил посадку на кукурузное поле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд отказал одному из крупнейших российских страховщиков во взыскании солидарно с АО "Рампорт АК", оператора аэропорта "Жуковский", и АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", владельца аэродрома "Раменское", около 45,1 миллиона долларов и около 105 миллионов рублей (в сумме - около 3,3 миллиарда рублей по текущему курсу).Лайнер "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Инцидент в августе 2019 года СМИ потом назвали "чудом в кукурузном поле".Представитель истца сообщил в суде, что сумма иска равна страховому возмещению, которое "АльфаСтрахование" выплатило авиакомпании, пассажирам, собственнику сельхозугодий. По его словам, инцидент произошел по вине ответчиков, не обеспечивших орнитологическую безопасность полетов. В частности, как отметил истец со ссылкой на выводы МАК, оборудование для отпугивания птиц работало не в периодическом режиме, как положено, а в круглосуточном, из-за чего птицы к его работе привыкли.Ответчики сообщили, что диспетчер дважды предупредил пилотов о перелетной стае птиц в районе взлетной полосы, но они решили взлетать. Ссылаясь также на выводы МАК, ответчики заявили, что пилоты имели возможность и были обязаны прекратить взлет, но даже после столкновения с птицами самолет мог взлететь, если бы летчики выполняли инструкции для таких случаев. Как отметили ответчики, "птицы повредили двигатели, а самолет уничтожили действия пилотов". При этом основные требования орнитологического обеспечения аэропортом выполнялись.Представитель третьего лица страховой компаниии "Согласие", где застрахована ответственность аэропорта, заявил, что размер убытков не доказан, так как нет оценки годных остатков судна. В частности, непонятна судьба застрахованного третьего сменного двигателя, который при авиапроисшествии не пострадал.Заместитель генерального директора "АльфаСтрахования" Илья Кабачник в сентябре 2019 года сообщил, что убыток страховщика по каско самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" оценен в 46,1 миллиона долларов. Сразу после инцидента в пресс-службе авиакомпании заявили, что самолет восстановлению не подлежит.Аэродром "Раменское" с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тысячи метров) принадлежит ЛИИ им. Громова, входящему в Объединенную авиастроительную корпорацию, и используется им для экспериментальных полетов. Кроме того, на территории аэродрома расположен международный аэропорт "Жуковский". "Рампорт АК" по агентскому договору с ЛИИ проводит мероприятия для всего комплекса услуг аэродрома "Раменское".
https://ria.ru/20200815/1575726780.html
https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html
жуковский
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155800/59/1558005937_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_e1c01a0b49585ebf12079ee550a63651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэропорт "жуковский", альфастрахование, происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), уральские авиалинии, россия
Аэропорт "Жуковский", АльфаСтрахование, Происшествия, Жуковский, Московская область (Подмосковье), Уральские авиалинии, Россия
17:38 07.02.2023 (обновлено: 18:08 07.02.2023)
 
Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили

Суд отклонил иск "Альфастрахования" к аэропорту Жуковский из-за ЧП на кукурузном поле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании "АльфаСтрахование", требовавшей взыскать с аэропорта "Жуковский" около 3,3 миллиарда рублей убытков из-за авиапроисшествия, в результате которого самолет "Уральских авиалиний" в 2019 году вскоре после взлета совершил посадку на кукурузное поле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отказал одному из крупнейших российских страховщиков во взыскании солидарно с АО "Рампорт АК", оператора аэропорта "Жуковский", и АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", владельца аэродрома "Раменское", около 45,1 миллиона долларов и около 105 миллионов рублей (в сумме - около 3,3 миллиарда рублей по текущему курсу).
Лайнер "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Инцидент в августе 2019 года СМИ потом назвали "чудом в кукурузном поле".
Представитель истца сообщил в суде, что сумма иска равна страховому возмещению, которое "АльфаСтрахование" выплатило авиакомпании, пассажирам, собственнику сельхозугодий. По его словам, инцидент произошел по вине ответчиков, не обеспечивших орнитологическую безопасность полетов. В частности, как отметил истец со ссылкой на выводы МАК, оборудование для отпугивания птиц работало не в периодическом режиме, как положено, а в круглосуточном, из-за чего птицы к его работе привыкли.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 04:37
Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским ("чудо в кукурузном поле")
Ответчики сообщили, что диспетчер дважды предупредил пилотов о перелетной стае птиц в районе взлетной полосы, но они решили взлетать. Ссылаясь также на выводы МАК, ответчики заявили, что пилоты имели возможность и были обязаны прекратить взлет, но даже после столкновения с птицами самолет мог взлететь, если бы летчики выполняли инструкции для таких случаев. Как отметили ответчики, "птицы повредили двигатели, а самолет уничтожили действия пилотов". При этом основные требования орнитологического обеспечения аэропортом выполнялись.
Представитель третьего лица страховой компаниии "Согласие", где застрахована ответственность аэропорта, заявил, что размер убытков не доказан, так как нет оценки годных остатков судна. В частности, непонятна судьба застрахованного третьего сменного двигателя, который при авиапроисшествии не пострадал.
Заместитель генерального директора "АльфаСтрахования" Илья Кабачник в сентябре 2019 года сообщил, что убыток страховщика по каско самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" оценен в 46,1 миллиона долларов. Сразу после инцидента в пресс-службе авиакомпании заявили, что самолет восстановлению не подлежит.
Аэродром "Раменское" с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тысячи метров) принадлежит ЛИИ им. Громова, входящему в Объединенную авиастроительную корпорацию, и используется им для экспериментальных полетов. Кроме того, на территории аэродрома расположен международный аэропорт "Жуковский". "Рампорт АК" по агентскому договору с ЛИИ проводит мероприятия для всего комплекса услуг аэродрома "Раменское".
Служебная собака, задействованная в проверке багажа на таможенном посту в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00Туризм
Чемодан на миллионы: как не попасть на штраф или в тюрьму из-за багажа
 
Аэропорт "Жуковский"АльфаСтрахованиеПроисшествияЖуковскийМосковская область (Подмосковье)Уральские авиалинииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала