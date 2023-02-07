https://ria.ru/20230207/isk-1850359017.html

Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили

Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили - РИА Новости, 07.02.2023

Иск "Альфастрахования" к Жуковскому из-за ЧП на кукурузном поле отклонили

Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании "АльфаСтрахование", требовавшей взыскать с аэропорта "Жуковский" около 3,3 миллиарда рублей убытков... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:38

2023-02-07T17:38

2023-02-07T18:08

аэропорт "жуковский"

альфастрахование

происшествия

жуковский

московская область (подмосковье)

уральские авиалинии

россия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании "АльфаСтрахование", требовавшей взыскать с аэропорта "Жуковский" около 3,3 миллиарда рублей убытков из-за авиапроисшествия, в результате которого самолет "Уральских авиалиний" в 2019 году вскоре после взлета совершил посадку на кукурузное поле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд отказал одному из крупнейших российских страховщиков во взыскании солидарно с АО "Рампорт АК", оператора аэропорта "Жуковский", и АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", владельца аэродрома "Раменское", около 45,1 миллиона долларов и около 105 миллионов рублей (в сумме - около 3,3 миллиарда рублей по текущему курсу).Лайнер "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Инцидент в августе 2019 года СМИ потом назвали "чудом в кукурузном поле".Представитель истца сообщил в суде, что сумма иска равна страховому возмещению, которое "АльфаСтрахование" выплатило авиакомпании, пассажирам, собственнику сельхозугодий. По его словам, инцидент произошел по вине ответчиков, не обеспечивших орнитологическую безопасность полетов. В частности, как отметил истец со ссылкой на выводы МАК, оборудование для отпугивания птиц работало не в периодическом режиме, как положено, а в круглосуточном, из-за чего птицы к его работе привыкли.Ответчики сообщили, что диспетчер дважды предупредил пилотов о перелетной стае птиц в районе взлетной полосы, но они решили взлетать. Ссылаясь также на выводы МАК, ответчики заявили, что пилоты имели возможность и были обязаны прекратить взлет, но даже после столкновения с птицами самолет мог взлететь, если бы летчики выполняли инструкции для таких случаев. Как отметили ответчики, "птицы повредили двигатели, а самолет уничтожили действия пилотов". При этом основные требования орнитологического обеспечения аэропортом выполнялись.Представитель третьего лица страховой компаниии "Согласие", где застрахована ответственность аэропорта, заявил, что размер убытков не доказан, так как нет оценки годных остатков судна. В частности, непонятна судьба застрахованного третьего сменного двигателя, который при авиапроисшествии не пострадал.Заместитель генерального директора "АльфаСтрахования" Илья Кабачник в сентябре 2019 года сообщил, что убыток страховщика по каско самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" оценен в 46,1 миллиона долларов. Сразу после инцидента в пресс-службе авиакомпании заявили, что самолет восстановлению не подлежит.Аэродром "Раменское" с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тысячи метров) принадлежит ЛИИ им. Громова, входящему в Объединенную авиастроительную корпорацию, и используется им для экспериментальных полетов. Кроме того, на территории аэродрома расположен международный аэропорт "Жуковский". "Рампорт АК" по агентскому договору с ЛИИ проводит мероприятия для всего комплекса услуг аэродрома "Раменское".

https://ria.ru/20200815/1575726780.html

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

аэропорт "жуковский", альфастрахование, происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), уральские авиалинии, россия