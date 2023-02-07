Рейтинг@Mail.ru
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20230207/ippodromy-1850253357.html
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России - РИА Новости, 07.02.2023
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?
2023-02-07T14:00
2023-02-07T14:00
истории.doc
общество
лошади
архитектура
москва
николай гоголь
история
александр ширвиндт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850251064_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9a236e91cab96868f291752f51fe9ec7.jpg
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?
audio/mpeg
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?
audio/mpeg
Об этом нам рассказал директор Московского конного завода №1 Юрий Прохоров и Президент клуба любителей экипажной езды и архитектор Марина Великанова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Ирина ЛюбинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850251064_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_9ef51ea489543fc3c3280a1d828c7c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, лошади, архитектура, москва, николай гоголь, история, александр ширвиндт, аудио
Истории.doc, Общество, лошади, Архитектура, Москва, Николай Гоголь, история, Александр Ширвиндт
14:00 07.02.2023
 

Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России

Истории.doc
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?
Об этом нам рассказал директор Московского конного завода №1 Юрий Прохоров и Президент клуба любителей экипажной езды и архитектор Марина Великанова.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Ирина Любина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docОбществолошадиАрхитектураМоскваНиколай ГогольисторияАлександр Ширвиндт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала