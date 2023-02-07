https://ria.ru/20230207/ippodromy-1850253357.html

Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России

Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России - РИА Новости, 07.02.2023

Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России

Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?

2023-02-07T14:00

2023-02-07T14:00

2023-02-07T14:00

истории.doc

общество

лошади

архитектура

москва

николай гоголь

история

александр ширвиндт

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Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли? audio/mpeg

Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли? audio/mpeg

Об этом нам рассказал директор Московского конного завода №1 Юрий Прохоров и Президент клуба любителей экипажной езды и архитектор Марина Великанова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Ирина ЛюбинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, лошади, архитектура, москва, николай гоголь, история, александр ширвиндт, аудио