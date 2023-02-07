https://ria.ru/20230207/ippodromy-1850253357.html
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России - РИА Новости, 07.02.2023
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?
2023-02-07T14:00
2023-02-07T14:00
2023-02-07T14:00
истории.doc
общество
лошади
архитектура
москва
николай гоголь
история
александр ширвиндт
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Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?
audio/mpeg
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?
audio/mpeg
Об этом нам рассказал директор Московского конного завода №1 Юрий Прохоров и Президент клуба любителей экипажной езды и архитектор Марина Великанова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Ирина ЛюбинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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общество, лошади, архитектура, москва, николай гоголь, история, александр ширвиндт, аудио
Истории.doc, Общество, лошади, Архитектура, Москва, Николай Гоголь, история, Александр Ширвиндт
Аферисты, тотошники и провальный проект. О судьбе ипподромов России
Как появился старейший в Европе ипподром? Как работает тотализатор и почему его постоянно запрещали? Почему 70 лет назад на московском ипподроме не хватало места для всех желающих, а сейчас зрительные ряды пустеют? И почему неудачный проект его реконструкции приведет к гибели всей отрасли?