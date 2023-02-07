https://ria.ru/20230207/investor-1850172517.html
"Защитный актив": эксперты дали советы начинающим инвесторам
"Защитный актив": эксперты дали советы начинающим инвесторам - РИА Новости, 07.02.2023
"Защитный актив": эксперты дали советы начинающим инвесторам
Золото и золотосодержащие активы должны занимать порядка 10-15% в портфеле непрофессионального инвестора в текущем году - оно не приносит значительной... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T05:21
2023-02-07T05:21
2023-02-07T05:26
экономика
цены на нефть
россия
валерий емельянов
наталья мильчакова
открытие инвестиции
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Золото и золотосодержащие активы должны занимать порядка 10-15% в портфеле непрофессионального инвестора в текущем году - оно не приносит значительной доходности, зато служит качественным защитным активом, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.В пятницу в пресс-службе Минфина РФ РИА Новости сообщили, что министерство ожидает в 2023 году сохранения тренда на рост спроса на золото и другие драгметаллы на внутреннем рынке, а за 2022 год физлицами было приобретено более 50 тонн золота в слитках, что в 10 раз выше показателя 2021 года. "Начнем с того, что золото и золотосодержащие активы должны присутствовать в любом инвестиционном портфеле в любом году в размере до 10-15% от портфеля. В турбулентные времена долю подобных активов желательно увеличивать до 20-30%. Это дает стабильную доходность инвестиционному портфелю", - заявила аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева, отвечая на вопрос о перспективах золота в текущем году. Аналитик "Альфа-Капитал" Александр Джиоев согласен с Лукичевой и также считает, что доля золота в портфеле должна занимать 10-15%, поскольку золото является активом для диверсификации, который не приносит дохода. В свою очередь Валерий Емельянов из "БКС Мир инвестиций" считает, что максимальная доля, отведенная инвестором под золото, не должна превышать 10%, поскольку оно может годами не приносить прибыли. Инструменты В отношении способов приобретения золота и золотосодержащих активов мнения аналитиков разделились. Так, Лукичева полагает, что лучше всего использовать корзину золотосодержащих активов. Например, отведенную под данный класс активов долю портфеля можно поровну разделить на инвестиции в слитки и монеты, инвестиции в акции золотодобывающих компаний и инвестиции в биржевые инструменты (например, покупку золота на споте). При этом спекулятивные инструменты можно совсем исключить, оставив лишь слитки/монеты и акции золотодобывающих компаний, добавляет эксперт. Джиоев же считает, что выбор инструмента для инвестиций в золото должен зависеть исключительно от удобства, простоты и надежности такой инвестиции. Для непрофессионального инвестора аналитик рекомендует использовать фонды, инвестирующие в физическое золото. "Акции горнодобывающих компаний в принципе являются хорошим вариантом инвестиций. Доходность можно получить намного более высокую, чем с инвестиций в золото или серебро напрямую... Но и риски на рынке акций выше, чем в случае, если вы приобретаете золото или серебро", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Прогнозы По мнению Джиоева, ориентиром цены для золота на конец 2023 года является диапазон 1800-2000 долларов за тройскую унцию. Аналитик отмечает, что котировки драгметалла поддержит повышение спроса со стороны центробанков, а давление на них может оказать дальнейшее повышение ключевых ставок, которое приведет к росту доходностей гособлигаций, что может "перетянуть" ряд инвесторов. Он отмечает, что на рынке нет дисбаланса в пользу покупателей. То есть золото сейчас стоит вполне равновесно. В рублях - все еще сложнее. Рубль может сильно падать или расти в зависимости от геополитики и санкций. То есть золото, даже не меняясь в долларах, в рублях может принести как хорошую прибыль, так и большой убыток, предостерегает эксперт. Лукичева считает, что текущий год ожидается позитивным для золота и золотосодержащих активов. Причинами для этого, по мнению аналитика, будут смягчение денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков, рост ювелирного и инвестиционного спроса на физическое золото в рознице, рост официального спроса на золото. Из рисков эксперт выделяет снижение институционального спроса на драгметалл в биржевых фондах. "По нашей оценке, цена золота в текущем году в зависимости от разных сценариев развития событий в мировой экономике может вырасти от 3% до 13% и повыситься до 2100 долларов", - заключает Мильчакова. В ходе понедельника цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex колебалась у отметки 1880 долларов за тройскую унцию.
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экономика, цены на нефть, россия, валерий емельянов, наталья мильчакова, открытие инвестиции, бкс мир инвестиций
Экономика, Цены на нефть, Россия, Валерий Емельянов, Наталья Мильчакова, Открытие Инвестиции, БКС Мир инвестиций
05:21 07.02.2023 (обновлено: 05:26 07.02.2023)
"Защитный актив": эксперты дали советы начинающим инвесторам
Лукичева: золото должно занимать около 10-15% портфеля непрофессионального инвестора
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Золото и золотосодержащие активы должны занимать порядка 10-15% в портфеле непрофессионального инвестора в текущем году - оно не приносит значительной доходности, зато служит качественным защитным активом, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
В пятницу в пресс-службе Минфина РФ
РИА Новости сообщили, что министерство ожидает в 2023 году сохранения тренда на рост спроса на золото и другие драгметаллы на внутреннем рынке, а за 2022 год физлицами было приобретено более 50 тонн золота в слитках, что в 10 раз выше показателя 2021 года.
"Начнем с того, что золото и золотосодержащие активы должны присутствовать в любом инвестиционном портфеле в любом году в размере до 10-15% от портфеля. В турбулентные времена долю подобных активов желательно увеличивать до 20-30%. Это дает стабильную доходность инвестиционному портфелю", - заявила аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции
" Оксана Лукичева, отвечая на вопрос о перспективах золота в текущем году.
Аналитик "Альфа-Капитал" Александр Джиоев согласен с Лукичевой и также считает, что доля золота в портфеле должна занимать 10-15%, поскольку золото является активом для диверсификации, который не приносит дохода.
"Золото, на наш взгляд, не является активом, инвестировать в который стоит, чтобы получить доходность, это больше страховка на случай непредвиденных событий на рынке. Например, в прошлом году на фоне снижения индексов глобальных рынков золото выполнило свою защитную функцию, показав за год небольшой прирост", - добавил он.
В свою очередь Валерий Емельянов из "БКС Мир инвестиций
" считает, что максимальная доля, отведенная инвестором под золото, не должна превышать 10%, поскольку оно может годами не приносить прибыли.
В отношении способов приобретения золота и золотосодержащих активов мнения аналитиков разделились.
Так, Лукичева полагает, что лучше всего использовать корзину золотосодержащих активов. Например, отведенную под данный класс активов долю портфеля можно поровну разделить на инвестиции в слитки и монеты, инвестиции в акции золотодобывающих компаний и инвестиции в биржевые инструменты (например, покупку золота на споте). При этом спекулятивные инструменты можно совсем исключить, оставив лишь слитки/монеты и акции золотодобывающих компаний, добавляет эксперт.
Джиоев же считает, что выбор инструмента для инвестиций в золото должен зависеть исключительно от удобства, простоты и надежности такой инвестиции. Для непрофессионального инвестора аналитик рекомендует использовать фонды, инвестирующие в физическое золото.
"Привлекательность этого инструмента не только в том, что бумаги фонда привязаны к реальной рыночной цене золота и обеспечены физическим металлом, но и также в низком пороге входа, низких спредах и высокой ликвидности. Кроме того, на фонды распространяются налоговые льготы на уплату НДФЛ", - заключает эксперт.
"Акции горнодобывающих компаний в принципе являются хорошим вариантом инвестиций. Доходность можно получить намного более высокую, чем с инвестиций в золото или серебро напрямую... Но и риски на рынке акций выше, чем в случае, если вы приобретаете золото или серебро", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова
.
По мнению Джиоева, ориентиром цены для золота на конец 2023 года является диапазон 1800-2000 долларов за тройскую унцию. Аналитик отмечает, что котировки драгметалла поддержит повышение спроса со стороны центробанков, а давление на них может оказать дальнейшее повышение ключевых ставок, которое приведет к росту доходностей гособлигаций, что может "перетянуть" ряд инвесторов.
"В этом году, вероятнее всего, золото будет держаться вблизи двухлетних максимумов, торгуясь не выше 1950 долларов за тройскую унцию, а значит, весь рост уже позади. Может быть выход к 2000 долларов, но вряд ли надолго", - говорит Емельянов.
Он отмечает, что на рынке нет дисбаланса в пользу покупателей. То есть золото сейчас стоит вполне равновесно. В рублях - все еще сложнее. Рубль может сильно падать или расти в зависимости от геополитики и санкций. То есть золото, даже не меняясь в долларах, в рублях может принести как хорошую прибыль, так и большой убыток, предостерегает эксперт.
Лукичева считает, что текущий год ожидается позитивным для золота и золотосодержащих активов. Причинами для этого, по мнению аналитика, будут смягчение денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков, рост ювелирного и инвестиционного спроса на физическое золото в рознице, рост официального спроса на золото. Из рисков эксперт выделяет снижение институционального спроса на драгметалл в биржевых фондах.
"По нашей оценке, цена золота в текущем году в зависимости от разных сценариев развития событий в мировой экономике может вырасти от 3% до 13% и повыситься до 2100 долларов", - заключает Мильчакова. В ходе понедельника цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex колебалась у отметки 1880 долларов за тройскую унцию.