https://ria.ru/20230207/investitsii-1850190584.html

Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну

Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну - РИА Новости, 07.02.2023

Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну

Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:31

2023-02-07T09:31

2023-02-07T09:31

шри-ланка

москва

джанита лиянаге

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Шри-Ланка открыта для инвестирования, со многими российскими бизнесменами мы обсуждаем, в том числе с представителями строительного бизнеса, инвестирование на Шри-Ланке. Для русских здесь много возможностей", - сказала Лиянаге. Она добавила, что Шри-Ланка приглашает российские компании открывать на острове свои филиалы.

https://ria.ru/20230207/torgovlya-1850185236.html

шри-ланка

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

шри-ланка, москва, джанита лиянаге, экономика