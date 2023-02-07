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Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну - РИА Новости, 07.02.2023
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Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну
Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну - РИА Новости, 07.02.2023
Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну
Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:31
2023-02-07T09:31
шри-ланка
москва
джанита лиянаге
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Шри-Ланка открыта для инвестирования, со многими российскими бизнесменами мы обсуждаем, в том числе с представителями строительного бизнеса, инвестирование на Шри-Ланке. Для русских здесь много возможностей", - сказала Лиянаге. Она добавила, что Шри-Ланка приглашает российские компании открывать на острове свои филиалы.
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шри-ланка, москва, джанита лиянаге, экономика
Шри-Ланка, Москва, Джанита Лиянаге, Экономика
09:31 07.02.2023
 
Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну

Посол в Москве заявила, что Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну

© AP Photo / Rafiq MaqboolКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Шри-Ланка открыта для инвестирования, со многими российскими бизнесменами мы обсуждаем, в том числе с представителями строительного бизнеса, инвестирование на Шри-Ланке. Для русских здесь много возможностей", - сказала Лиянаге.
Она добавила, что Шри-Ланка приглашает российские компании открывать на острове свои филиалы.
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России
 
Шри-ЛанкаМоскваДжанита ЛиянагеЭкономика
 
 
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