https://ria.ru/20230207/investitsii-1850190584.html
Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну
Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну - РИА Новости, 07.02.2023
Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну
Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:31
2023-02-07T09:31
2023-02-07T09:31
шри-ланка
москва
джанита лиянаге
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Шри-Ланка открыта для инвестирования, со многими российскими бизнесменами мы обсуждаем, в том числе с представителями строительного бизнеса, инвестирование на Шри-Ланке. Для русских здесь много возможностей", - сказала Лиянаге. Она добавила, что Шри-Ланка приглашает российские компании открывать на острове свои филиалы.
https://ria.ru/20230207/torgovlya-1850185236.html
шри-ланка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, москва, джанита лиянаге, экономика
Шри-Ланка, Москва, Джанита Лиянаге, Экономика
Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну
Посол в Москве заявила, что Шри-Ланка приглашает российский бизнес инвестировать в страну
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка открыта для инвестиций со стороны россиян, страна обсуждает эту тему в том числе с представителями строительного бизнеса, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Шри-Ланка открыта для инвестирования, со многими российскими бизнесменами мы обсуждаем, в том числе с представителями строительного бизнеса, инвестирование на Шри-Ланке. Для русских здесь много возможностей", - сказала Лиянаге.
Она добавила, что Шри-Ланка приглашает российские компании открывать на острове свои филиалы.