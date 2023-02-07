https://ria.ru/20230207/internet-1850174190.html

Эксперты рассказали о правилах безопасного использования интернета

Эксперты рассказали о правилах безопасного использования интернета - РИА Новости, 07.02.2023

Эксперты рассказали о правилах безопасного использования интернета

Россиянам в сети стоит опасаться щедрых предложений и пугающих сообщений, поскольку за ними могут скрываться мошенники, пользователям также следует установить... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:02

2023-02-07T06:02

2023-02-07T06:02

общество

технологии

россия

еврокомиссия

google

лаборатория касперского

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянам в сети стоит опасаться щедрых предложений и пугающих сообщений, поскольку за ними могут скрываться мошенники, пользователям также следует установить на электронную почту и мессенджеры двухфакторную идентификацию и быть бдительными даже при загрузке программ из App Store и Google Play, рассказали о правилах безопасного использования интернета опрошенные РИА Новости эксперты. Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2023 году он приходится на 7 февраля. Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В настоящее время праздник отмечают в 80% стран мира, в том числе и в России. "Мы рекомендуем критически относиться к крайне щедрым или, наоборот, пугающим сообщениям в сети. Если человека просят сделать что-либо быстро и не дают времени подумать, вероятно, это злоумышленники. Не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые", - рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Он также порекомендовал настроить двухфакторную авторизацию и использовать уникальные и разные пароли для всех своих аккаунтов. По словам эксперта, также стоит проверять доменные имена подозрительных сайтов, которые пользователи нашли в поисковой выдаче или их прислали. Так, злоумышленники часто используют созвучные известным брендам домены. Она добавила, что не стоит хранить на этой карте все денежные средства, а лишь сумму, нужную для оплаты покупок. "Таким образом, даже если вы не сможете идентифицировать ресурс злоумышленника и введете реквизиты банковской карты, преступники не смогут вывести все ваши денежные средства со счета", - подчеркнула эксперт.

https://ria.ru/20230207/internet-1850026113.html

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общество, технологии, россия, еврокомиссия, google, лаборатория касперского