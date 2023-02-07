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Медведев предложил обсудить проект о порядке въезда и выезда иностранцев
Медведев предложил обсудить проект о порядке въезда и выезда иностранцев - РИА Новости, 07.02.2023
Медведев предложил обсудить проект о порядке въезда и выезда иностранцев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает важным доработать и скорее внести в Госдуму законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:42
2023-02-07T13:42
2023-02-07T14:09
общество
госдума рф
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает важным доработать и скорее внести в Госдуму законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ, он обсудил документ на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Во время заседания комиссии Медведев отметил, что работа над законопроектом идет достаточно давно и было принято много различных решений, направленных на поиск окончательных подходов.Он отметил, что как только закон будет принят, станет возможно реализовать целый ряд государственных программ в области миграционной политики, включая создание единых цифровых сервисов, унификацию процедур для иностранных граждан. "Это масштабные меры, которые требуют достаточно больших денег. Здесь финансирование - вопрос ключевой. Нужно рационально определиться с объемами, источниками финансирования, согласовать подходы", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.Медведев в августе 2022 года сообщил, что в России готовится новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране.
https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, дмитрий медведев, совет безопасности рф, россия
Общество, Госдума РФ, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Россия
13:42 07.02.2023 (обновлено: 14:09 07.02.2023)
Медведев предложил обсудить проект о порядке въезда и выезда иностранцев
Медведев предложил Совбезу обсудить законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает важным доработать и скорее внести в Госдуму законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ, он обсудил документ на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Во время заседания комиссии Медведев отметил, что работа над законопроектом идет достаточно давно и было принято много различных решений, направленных на поиск окончательных подходов.
"Но есть еще вопросы, которые требуют окончательного решения. Поэтому в рамках сегодняшнего заседания, наверное, есть смысл на них более подробно остановиться. Самое важное - окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств ну и поскорее внести его в Государственную Думу", - сказал Медведев.
Он отметил, что как только закон будет принят, станет возможно реализовать целый ряд государственных программ в области миграционной политики, включая создание единых цифровых сервисов, унификацию процедур для иностранных граждан. "Это масштабные меры, которые требуют достаточно больших денег. Здесь финансирование - вопрос ключевой. Нужно рационально определиться с объемами, источниками финансирования, согласовать подходы", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Медведев в августе 2022 года сообщил, что в России готовится новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране.