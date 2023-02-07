https://ria.ru/20230207/inostrantsy-1850270911.html

Медведев предложил обсудить проект о порядке въезда и выезда иностранцев

Медведев предложил обсудить проект о порядке въезда и выезда иностранцев - РИА Новости, 07.02.2023

Медведев предложил обсудить проект о порядке въезда и выезда иностранцев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает важным доработать и скорее внести в Госдуму законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:42

2023-02-07T13:42

2023-02-07T14:09

общество

госдума рф

дмитрий медведев

совет безопасности рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает важным доработать и скорее внести в Госдуму законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ, он обсудил документ на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Во время заседания комиссии Медведев отметил, что работа над законопроектом идет достаточно давно и было принято много различных решений, направленных на поиск окончательных подходов.Он отметил, что как только закон будет принят, станет возможно реализовать целый ряд государственных программ в области миграционной политики, включая создание единых цифровых сервисов, унификацию процедур для иностранных граждан. "Это масштабные меры, которые требуют достаточно больших денег. Здесь финансирование - вопрос ключевой. Нужно рационально определиться с объемами, источниками финансирования, согласовать подходы", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.Медведев в августе 2022 года сообщил, что в России готовится новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране.

https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, дмитрий медведев, совет безопасности рф, россия