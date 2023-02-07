https://ria.ru/20230207/inoagenty-1850406079.html

В Крыму предложили признать творчество артистов-иноагентов народным

В Крыму предложили признать творчество артистов-иноагентов народным - РИА Новости, 07.02.2023

В Крыму предложили признать творчество артистов-иноагентов народным

Основатели проекта "Песня на войне" предложили признать народным творчество артистов, признанных в России иностранными агентами, сообщил генеральный продюсер... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:59

2023-02-07T19:59

2023-02-07T19:59

культура

иноагенты

россия

олег крючков

культура

общество

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/21/1512362111_0:97:2400:1447_1920x0_80_0_0_45657e96125d2025d6a04ca6ca1daf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Основатели проекта "Песня на войне" предложили признать народным творчество артистов, признанных в России иностранными агентами, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков. "Проект "Песня на войне" выступает с инициативой признать народным творчество артистов, которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов. Считаем целесообразным рассмотреть данную инициативу на законодательном уровне. Из-за антигосударственной позиции того или иного артиста, из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов", - сказал РИА Новости Крючков. По его словам, признания творчества артистов-иноагентов народным, автоматически лишит их авторских прав и позволит исполнять третьим лицам полюбившиеся в стране песни. "Песни, которые и так поистине стали народными, смогут звучать без тех, кто их когда-то исполнял и теперь выступает против России. Эти песни смогут вернуться в эфиры и исполняться любыми исполнителями на любых площадках. Если наша идея будет поддержана законодателями, мы также запустим конкурс на новые русские народные песни в рамках проекта "Песня на войне", - сказал Крючков. Проект "Песня на войне" посвящен популяризации современной российской фронтовой музыки и поэзии. Его основателями являются телерадиокомпания "Крым" и новостной агрегатор СМИ2.

https://ria.ru/20230203/lagutenko-1849535000.html

https://ria.ru/20230207/oxxxymiron-1850348916.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, россия, олег крючков, культура, общество, республика крым