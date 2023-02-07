https://ria.ru/20230207/inoagenty-1850406079.html
В Крыму предложили признать творчество артистов-иноагентов народным
В Крыму предложили признать творчество артистов-иноагентов народным - РИА Новости, 07.02.2023
В Крыму предложили признать творчество артистов-иноагентов народным
Основатели проекта "Песня на войне" предложили признать народным творчество артистов, признанных в России иностранными агентами, сообщил генеральный продюсер... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:59
2023-02-07T19:59
2023-02-07T19:59
культура
иноагенты
россия
олег крючков
культура
общество
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/21/1512362111_0:97:2400:1447_1920x0_80_0_0_45657e96125d2025d6a04ca6ca1daf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Основатели проекта "Песня на войне" предложили признать народным творчество артистов, признанных в России иностранными агентами, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков. "Проект "Песня на войне" выступает с инициативой признать народным творчество артистов, которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов. Считаем целесообразным рассмотреть данную инициативу на законодательном уровне. Из-за антигосударственной позиции того или иного артиста, из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов", - сказал РИА Новости Крючков. По его словам, признания творчества артистов-иноагентов народным, автоматически лишит их авторских прав и позволит исполнять третьим лицам полюбившиеся в стране песни. "Песни, которые и так поистине стали народными, смогут звучать без тех, кто их когда-то исполнял и теперь выступает против России. Эти песни смогут вернуться в эфиры и исполняться любыми исполнителями на любых площадках. Если наша идея будет поддержана законодателями, мы также запустим конкурс на новые русские народные песни в рамках проекта "Песня на войне", - сказал Крючков. Проект "Песня на войне" посвящен популяризации современной российской фронтовой музыки и поэзии. Его основателями являются телерадиокомпания "Крым" и новостной агрегатор СМИ2.
https://ria.ru/20230203/lagutenko-1849535000.html
https://ria.ru/20230207/oxxxymiron-1850348916.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/21/1512362111_171:0:2230:1544_1920x0_80_0_0_ec036af93b2ce03b704eb78c4ef66dd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, россия, олег крючков, культура, общество, республика крым
Культура, иноагенты, Россия, Олег Крючков, Культура, Общество, Республика Крым
В Крыму предложили признать творчество артистов-иноагентов народным
Проект "Песня на войне" предложил признать творчество артистов-иноагентов народным
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Основатели проекта "Песня на войне" предложили признать народным творчество артистов, признанных в России иностранными агентами, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.
"Проект "Песня на войне" выступает с инициативой признать народным творчество артистов, которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов. Считаем целесообразным рассмотреть данную инициативу на законодательном уровне. Из-за антигосударственной позиции того или иного артиста, из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, признания творчества артистов-иноагентов народным, автоматически лишит их авторских прав и позволит исполнять третьим лицам полюбившиеся в стране песни.
"Песни, которые и так поистине стали народными, смогут звучать без тех, кто их когда-то исполнял и теперь выступает против России. Эти песни смогут вернуться в эфиры и исполняться любыми исполнителями на любых площадках. Если наша идея будет поддержана законодателями, мы также запустим конкурс на новые русские народные песни в рамках проекта "Песня на войне", - сказал Крючков.
Проект "Песня на войне" посвящен популяризации современной российской фронтовой музыки и поэзии. Его основателями являются телерадиокомпания "Крым" и новостной агрегатор СМИ2.