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В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом - РИА Новости, 07.02.2023
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В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом
В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом - РИА Новости, 07.02.2023
В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом
Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:45
2023-02-07T23:26
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
цены на нефть
борис беляков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков."Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала", — отметил он.Беляков обратил внимание, что бизнес и обычные граждане всегда чувствительно реагируют на такие публикации. Он назвал их вбросом и спекуляцией, цель которых — повлиять на развитие ситуации в экономике.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, борис беляков
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Цены на нефть, Борис Беляков
22:45 07.02.2023 (обновлено: 23:26 07.02.2023)
 
В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом

Правительство назвало вбросом статью Bloomberg о давлении на ЦБ по ключевой ставке

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
"Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала", — отметил он.
Беляков обратил внимание, что бизнес и обычные граждане всегда чувствительно реагируют на такие публикации. Он назвал их вбросом и спекуляцией, цель которых — повлиять на развитие ситуации в экономике.
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