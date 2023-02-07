https://ria.ru/20230207/informatsiya-1850429598.html

В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом

В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом - РИА Новости, 07.02.2023

В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом

Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:45

2023-02-07T22:45

2023-02-07T23:26

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

цены на нефть

борис беляков

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков."Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала", — отметил он.Беляков обратил внимание, что бизнес и обычные граждане всегда чувствительно реагируют на такие публикации. Он назвал их вбросом и спекуляцией, цель которых — повлиять на развитие ситуации в экономике.

https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, борис беляков