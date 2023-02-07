https://ria.ru/20230207/informatsiya-1850429598.html
В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом
В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом - РИА Новости, 07.02.2023
В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом
Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:45
2023-02-07T22:45
2023-02-07T23:26
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
цены на нефть
борис беляков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков."Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала", — отметил он.Беляков обратил внимание, что бизнес и обычные граждане всегда чувствительно реагируют на такие публикации. Он назвал их вбросом и спекуляцией, цель которых — повлиять на развитие ситуации в экономике.
https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, борис беляков
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Цены на нефть, Борис Беляков
22:45 07.02.2023 (обновлено: 23:26 07.02.2023)
В правительстве назвали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке вбросом
Правительство назвало вбросом статью Bloomberg о давлении на ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Публикации агентства Блумберг о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
"Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала", — отметил он.
Беляков обратил внимание, что бизнес и обычные граждане всегда чувствительно реагируют на такие публикации. Он назвал их вбросом и спекуляцией, цель которых — повлиять на развитие ситуации в экономике.