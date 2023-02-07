https://ria.ru/20230207/il-1850544525.html

Из водоемов Москвы вывезли десять тысяч большегрузных машин ила в 2022 году

Из водоемов Москвы вывезли десять тысяч большегрузных машин ила в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2023

Из водоемов Москвы вывезли десять тысяч большегрузных машин ила в 2022 году

Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации водоемов в прошлом году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T18:09

2023-02-07T18:09

2023-02-08T13:56

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации водоемов в прошлом году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации столичных водоемов в 2022 году. Это объем примерно 10 тысяч большегрузных машин. Всего в прошлом году привели в порядок 15 водоемов", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства отметили, что сейчас работы проходят на нескольких водоемах, среди которых Гончаровский и Лианозовские пруды в СВАО, Качаловские пруды в ЮЗАО. Отмечается, что до начала работ по реабилитации тщательно изучается состояние водоема: измеряется количество накопленных иловых отложений, проверяется состояние береговых полос, объем и уровень воды, скорость потерь воды и разрастания водной растительности. На основе полученных результатов формируется проект и начинается его реализация. "Первый этап – очистка водоема от грунта и ила. Эти работы ведутся и в зимний период. После специалисты приступают к восстановлению береговых полос", - говорится в публикации комплекса.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы