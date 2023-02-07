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Из водоемов Москвы вывезли десять тысяч большегрузных машин ила в 2022 году
Из водоемов Москвы вывезли десять тысяч большегрузных машин ила в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2023
Из водоемов Москвы вывезли десять тысяч большегрузных машин ила в 2022 году
Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации водоемов в прошлом году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T18:09
2023-02-07T18:09
2023-02-08T13:56
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации водоемов в прошлом году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации столичных водоемов в 2022 году. Это объем примерно 10 тысяч большегрузных машин. Всего в прошлом году привели в порядок 15 водоемов", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства отметили, что сейчас работы проходят на нескольких водоемах, среди которых Гончаровский и Лианозовские пруды в СВАО, Качаловские пруды в ЮЗАО. Отмечается, что до начала работ по реабилитации тщательно изучается состояние водоема: измеряется количество накопленных иловых отложений, проверяется состояние береговых полос, объем и уровень воды, скорость потерь воды и разрастания водной растительности. На основе полученных результатов формируется проект и начинается его реализация. "Первый этап – очистка водоема от грунта и ила. Эти работы ведутся и в зимний период. После специалисты приступают к восстановлению береговых полос", - говорится в публикации комплекса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации водоемов в прошлом году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли во время работ по реабилитации столичных водоемов в 2022 году. Это объем примерно 10 тысяч большегрузных машин. Всего в прошлом году привели в порядок 15 водоемов", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что сейчас работы проходят на нескольких водоемах, среди которых Гончаровский и Лианозовские пруды в СВАО, Качаловские пруды в ЮЗАО.
Отмечается, что до начала работ по реабилитации тщательно изучается состояние водоема: измеряется количество накопленных иловых отложений, проверяется состояние береговых полос, объем и уровень воды, скорость потерь воды и разрастания водной растительности. На основе полученных результатов формируется проект и начинается его реализация.
"Первый этап – очистка водоема от грунта и ила. Эти работы ведутся и в зимний период. После специалисты приступают к восстановлению береговых полос", - говорится в публикации комплекса
.