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СМИ: США продадут Польше системы HIMARS на десять миллиардов долларов - РИА Новости, 07.02.2023
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СМИ: США продадут Польше системы HIMARS на десять миллиардов долларов
СМИ: США продадут Польше системы HIMARS на десять миллиардов долларов - РИА Новости, 07.02.2023
СМИ: США продадут Польше системы HIMARS на десять миллиардов долларов
США планируют продать Польше системы HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:01
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США планируют продать Польше системы HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг."США планируют продать Польше ракетные системы HIMARS примерно на 10 миллиардов долларов", - сообщает агентство со ссылкой на двух неназванных чиновников. В эту сумму войдут и боеприпасы к системам, говорится в сообщении.Агентство указывает, что пока не смогло получить комментарии от госдепартамента или Белого дома.Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины США почти наполовину увеличили в прошлом году продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом 2021 года. За фискальный 2022 год США продали вооружения на 51,9 миллиарда долларов, в 2021 году - на 34,8 миллиарда, сообщил госдеп.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html
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в мире, сша, польша, украина
В мире, США, Польша, Украина
23:01 07.02.2023 (обновлено: 23:12 07.02.2023)
 
СМИ: США продадут Польше системы HIMARS на десять миллиардов долларов

Bloomberg сообщил о планах США продать Польше системы HIMARS на 10 миллиардов долларов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США планируют продать Польше системы HIMARS и боеприпасы к ним на 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг.
"США планируют продать Польше ракетные системы HIMARS примерно на 10 миллиардов долларов", - сообщает агентство со ссылкой на двух неназванных чиновников. В эту сумму войдут и боеприпасы к системам, говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины США почти наполовину увеличили в прошлом году продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом 2021 года. За фискальный 2022 год США продали вооружения на 51,9 миллиарда долларов, в 2021 году - на 34,8 миллиарда, сообщил госдеп.
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