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В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи - РИА Новости, 07.02.2023
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В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи
В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи - РИА Новости, 07.02.2023
В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи
Новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи открылся в центре столицы в здании городской думы на Страстном бульваре, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T07:52
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общество
россия
москва
московская городская дума
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи открылся в центре столицы в здании городской думы на Страстном бульваре, сообщается на сайте мэра Москвы. Уточняется, что в пункт гумпомощи можно приносить продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев, продукты и вещи для детей, товары по уходу за детьми и детские канцелярские принадлежности. Кроме того, можно передать пластиковую посуду, бытовую технику, новую одежду и постельные принадлежности. "Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Москвичей будут встречать волонтеры ...", - добавляется в сообщении.
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общество, россия, москва, московская городская дума
Общество, Россия, Москва, Московская городская дума
07:52 07.02.2023 (обновлено: 07:53 07.02.2023)
 
В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи

В здании городской думы Москвы открылся новый штаб по сбору гуманитарной помощи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи открылся в центре столицы в здании городской думы на Страстном бульваре, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В Центральном округе столицы открылся новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. С 7 февраля он работает в здании Московской городской Думы по адресу: Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1. Предметы первой необходимости для жителей новых регионов России принимают в будние дни с 10.00 до 17.00 мск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пункт гумпомощи можно приносить продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев, продукты и вещи для детей, товары по уходу за детьми и детские канцелярские принадлежности. Кроме того, можно передать пластиковую посуду, бытовую технику, новую одежду и постельные принадлежности.
"Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Москвичей будут встречать волонтеры ...", - добавляется в сообщении.
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