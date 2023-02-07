07:52 07.02.2023 (обновлено: 07:53 07.02.2023)
В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи
В здании городской думы Москвы открылся новый штаб по сбору гуманитарной помощи
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи открылся в центре столицы в здании городской думы на Страстном бульваре, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В Центральном округе столицы открылся новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. С 7 февраля он работает в здании Московской городской Думы по адресу: Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1. Предметы первой необходимости для жителей новых регионов России принимают в будние дни с 10.00 до 17.00 мск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пункт гумпомощи можно приносить продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев, продукты и вещи для детей, товары по уходу за детьми и детские канцелярские принадлежности. Кроме того, можно передать пластиковую посуду, бытовую технику, новую одежду и постельные принадлежности.
"Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Москвичей будут встречать волонтеры ...", - добавляется в сообщении.
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