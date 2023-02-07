https://ria.ru/20230207/gumpomosch-1850180104.html

В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи

В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи - РИА Новости, 07.02.2023

В центре Москвы открылся новый штаб по сбору гумпомощи

Новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи открылся в центре столицы в здании городской думы на Страстном бульваре, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T07:52

2023-02-07T07:52

2023-02-07T07:53

общество

россия

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московская городская дума

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи открылся в центре столицы в здании городской думы на Страстном бульваре, сообщается на сайте мэра Москвы. Уточняется, что в пункт гумпомощи можно приносить продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев, продукты и вещи для детей, товары по уходу за детьми и детские канцелярские принадлежности. Кроме того, можно передать пластиковую посуду, бытовую технику, новую одежду и постельные принадлежности. "Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Москвичей будут встречать волонтеры ...", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230204/sbertroyka-1849751894.html

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общество, россия, москва, московская городская дума