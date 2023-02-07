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Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну - РИА Новости, 07.02.2023
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Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну
Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну - РИА Новости, 07.02.2023
Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну
Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 13 мужчин, намеревавшихся незаконно перейти границу с Румынией. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:29
2023-02-07T21:29
в мире
украина
румыния
черновицкая область
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 13 мужчин, намеревавшихся незаконно перейти границу с Румынией. "В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. Тринадцать пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее парламент Украины поддержал продление военного положения, действие которого заканчивается 19 февраля, еще на 90 дней.
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в мире, украина, румыния, черновицкая область
В мире, Украина, Румыния, Черновицкая область
21:29 07.02.2023
 
Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну

Госпогранслужба Украины задержала 13 мужчин, пытавшихся перейти границу с Румынией

© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 13 мужчин, намеревавшихся незаконно перейти границу с Румынией.
Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. Тринадцать пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее парламент Украины поддержал продление военного положения, действие которого заканчивается 19 февраля, еще на 90 дней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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