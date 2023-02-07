https://ria.ru/20230207/granitsa-1850422037.html

Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну

Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну - РИА Новости, 07.02.2023

Госпогранслужба Украины задержала мужчин, пытавшихся покинуть страну

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 13 мужчин, намеревавшихся незаконно перейти границу с Румынией. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:29

2023-02-07T21:29

2023-02-07T21:29

в мире

украина

румыния

черновицкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/82/1533818242_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_698c1d05013446fabf7d30824d996605.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 13 мужчин, намеревавшихся незаконно перейти границу с Румынией. "В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. Тринадцать пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее парламент Украины поддержал продление военного положения, действие которого заканчивается 19 февраля, еще на 90 дней.

https://ria.ru/20230201/eksperimenty-1848835339.html

украина

румыния

черновицкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, румыния, черновицкая область