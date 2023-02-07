https://ria.ru/20230207/goroskop-1850006679.html

Астролог составил любовный гороскоп на месяц

Астролог составил любовный гороскоп на месяц - РИА Новости, 07.02.2023

Астролог составил любовный гороскоп на месяц

Астролог-нумеролог Сидххаррт С Кумаар составил любовный гороскоп на февраль 2023 года. Его предсказания опубликовал сайт Pinkvilla. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T02:55

2023-02-07T02:55

2023-02-07T02:55

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Астролог-нумеролог Сидххаррт С Кумаар составил любовный гороскоп на февраль 2023 года. Его предсказания опубликовал сайт Pinkvilla. У одиноких Овнов увеличатся шансы найти вторую половинку. Представителям знака, которым уже удалось создать пару, звезды советует проводить время с любимым человеком и использовать возможность заложить фундамент для общих воспоминаний.Февраль — подходящий момент, чтобы Тельцы наконец-то отправились в ЗАГС, считает астролог. Одиноким представителям знака в этом месяце редко удастся вырваться из дома. Именно поэтому им стоит проявить ответственность за свою личную жизнь и побольше знакомиться — в итоге они обретут любовь. Одинокие Близнецы могут так и не найти, с кем провести День Святого Валентина. Впрочем, в феврале их шарм только усилится, и флиртовать они будут искуснее. Так что появление партнера — вопрос времени. Сюрпризы, свидания, поступки — все это о буднях Близнецов в паре. Чтобы вновь разжечь страсть, звезды советует им сделать для любимого нечто особенное. Отпустить прошлое нужно одиноким Ракам. Чтобы построить хорошие отношения, астролог рекомендует избавиться от токсичных моделей поведения. Ракам в отношениях следует присмотреться к своим избранникам и понять, насколько их чувства взаимны. Главное сейчас — общение. Выбрать единственного из нескольких претендентов предстоит Львам. Представители знака, уже нашедшие любовь, в феврале особенно уязвимы. Прежде чем делиться секретами с партнером, говорит нумеролог, нужно убедиться, а готов ли тот к откровениям.Одинокие Девы откроют свои сердца для любви и найдут вторую половинку. Связь с партнером станет крепче у представителей знака, которые уже строят отношения. В феврале Весы могу найти любовь где угодно — даже в метро. А те, у кого есть пара, смогут легко балансировать между работой и "второй половинкой". Сериалы и романтические ужины карьере не помеха, докажут Весы. Уверенность в себе и страсть — обаяние Скорпионов многих привлечет в феврале. Семейным представителям знака звезды обещают время доверительных бесед и интимной близости. Одинокие Стрельцы справятся с блоками в любви и приступят к поискам своего счастья. Представители знака в паре задумаются о браке и/или рождении ребенка. Козерогам не стоит боятся показаться свое настоящее "я" — любовь уже совсем близко. Для представителей знака в отношениях месяц будет жарким — это время эмоциональной и сексуальной близости. Водолеям предстоит решить, с кем они хотят построить отношения. Желающих сходить сними на свидание будет много. Уже нашедшим пару представителям знака звезды советуют побаловать вторую половинку. Например, подарить что-то роскошное на День Святого Валентина. Рыбы в феврале будут просто блистательны и должны быть готовы к вниманию. И это относится как к одиноким, так и состоящим в отношениях представителям знака. У первых будут просить номер телефона. О вторых будет заботится вторая половинка.

https://ria.ru/20221225/goroskop-1840349948.html

https://ria.ru/20221204/goroskop-1832614844.html

https://ria.ru/20230114/goroskop-1844636276.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, знаки зодиака, гороскоп